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Valilik açıkladı: Öldürülen teröristin yerine oy kullanırken yakalandı

Siirt Valiliği, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen PKK'lı terörist Ravşan Aşkara'nın yerine oy kullanmaya çalışan Z.Ç.'nin yakalandığını duyurdu.

20:06 . 14/05/2023 Pazar
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Terörist Ravşan Aşkara

Terörist Ravşan Aşkara

Valiliği
'nden yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi' kapsamında, kent genelinde alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda Afetevleri Mahallesi 1882 Sokak'ta Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulu'nda oy kullanma işlemleri sırasında, Ravşan Aşkara'ya ait kimlikle oy kullanmaya gelen ve durumundan şüphelenilen kişi hakkında araştırma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ravşan Aşkara isimli şahsın 2014 yılında Siirt ilinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım sağladığı, Sema Koçer kod adını kullandığı, 30/03/2020 günü Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi Gürpınar Sınır Kapısı'na yönelik silahlı saldırı eyleminde güvenlik güçleri ile girmiş olduğu çatışmada ölü olarak ele geçirildiği, 03/04/2020 günü cesedinin ailesine teslim edildiği ve ilimiz Zeyve Mezarlığı'na defnedildiği anlaşılmış, terör örgütü mensubuna ait kimlikle oy kullanmaya gelen şahısla ilgili yapılan çalışmalarda; Ravşan Aşkara isimli örgüt mensubunun kardeşinin eşi olan Z.Ç. isimli şahıs olduğu, bahse konu şahsın hem kendi adına hem bölücü terör örgütü mensubu adına oy kullanmaya çalıştığı tespit edilmiş olup, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.


Siirt Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Siirt İttifak ve Parti Oy Oranları Milletvekilleri
Siirt Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Siirt İttifak ve Parti Oy Oranları Milletvekilleri

2023 Siirt seçim sonuçları, Cumhur İttifakı oy oranı, Millet, Emek ve Özgürlük, ATA İttifakı oy oranları ve 28. Dönem milletvekilleri listesi belli oluyor. Oy verme Siirt ve tüm Türkiye’de sabah 08.00’de başlayıp 17.000’de sona erecek. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oy pusulaları sayılıyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HÜDA Par, Memleket Partisi, Yeşil Sol Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin aldıkları güncel ilçelere göre oy oranları ve oy sayısı netleşiyor. 14 Mayıs Güneydoğu Anadolu Bölgesi Siirt Cumhurbaşkanı adayı oy oranı ve 28. Dönem Milletvekili seçilen Siirt milletvekilleri listeleri Yeni Şafak seçim sayfasında.

Siirt Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Siirt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları
Siirt Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Siirt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları

2023 Siirt seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları ve sandık sonuçları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları için oy verme işlemi saat 17.00’de sona eriyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy verme işleminin sona ermesiyle 14 Mayıs Siirt seçim sonuçları ve ilçe oy oranları YSK tarafından açıklanıyor. Siirt Cumhur İttifakı oy oranı, Millet ve ATA İttifakı oy oranları da belli olacak. Siirt AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, diğer partilerin oy oranları ve çıkardıkları milletvekili listesi anbean Yeni Şafak’ta. İnteraktif Güneydoğu Anadolu Bölgesi Siirt seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında CANLI HARİTA olarak yayınlanacak.

#Siirt Valiliği
#terörist Ravşan Aşkara
#oy
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