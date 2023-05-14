Valilik açıkladı: Öldürülen teröristin yerine oy kullanırken yakalandı

2023 Siirt seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları ve sandık sonuçları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları için oy verme işlemi saat 17.00’de sona eriyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy verme işleminin sona ermesiyle 14 Mayıs Siirt seçim sonuçları ve ilçe oy oranları YSK tarafından açıklanıyor. Siirt Cumhur İttifakı oy oranı, Millet ve ATA İttifakı oy oranları da belli olacak. Siirt AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, diğer partilerin oy oranları ve çıkardıkları milletvekili listesi anbean Yeni Şafak’ta. İnteraktif Güneydoğu Anadolu Bölgesi Siirt seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında CANLI HARİTA olarak yayınlanacak.