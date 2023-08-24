Valilik duyurdu: Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

"Ülkemizin ve ilimizin akciğerleri ormanlarımızda çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla Kocaeli sınırları içerisindeki tescilli ve kontrollü mesire yerleri hariç ormanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Orman yangını yaşanmaması ve milli servetimiz ormanlarımızın korunması amacıyla alınan tedbir ve kararlar, ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince hassasiyetle takip edilecek olup, uymayanlar hakkında adli işlem tesis edilecek ve idari para cezası uygulanacaktır."