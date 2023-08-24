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Valilik duyurdu: Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kocaeli'de özellikle son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde arttığı, nem oranının da anormal derecede düşük seyrettiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada tescilli ve kontrollü mesire yerleri hariç ormanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

13:32 . 24/08/2023 Perşembe
AA
Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kocaeli'de tescilli ve kontrollü mesire yerleri hariç ormanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte özellikle son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde arttığı, nem oranının da anormal derecede düşük seyrettiği belirtildi.

Bu kapsamda ormanlık alanda yoğunlaşan insan-araç hareketliliğinin etkisi ve kusurlu davranışlar sonucu yangın çıkabileceğinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin ve ilimizin akciğerleri ormanlarımızda çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla Kocaeli sınırları içerisindeki tescilli ve kontrollü mesire yerleri hariç ormanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Orman yangını yaşanmaması ve milli servetimiz ormanlarımızın korunması amacıyla alınan tedbir ve kararlar, ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince hassasiyetle takip edilecek olup, uymayanlar hakkında adli işlem tesis edilecek ve idari para cezası uygulanacaktır."

Açıklamada, vatandaşlardan da konuyu hassasiyetle takip etmeleri ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine iletmeleri talep edildi.



#Kandıra
#Kocaeli
#ormanlık alan
#yasak
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