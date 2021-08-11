Valilik gerçeği açıkladı Kılıçdaroğlu görmezden geldi: Göndere Afgan bayrağı çekildi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otel tarafından yurt dışından gelen misafirler için ülke bayrakları dikilirken, otelde bulunan 2 Afgan mültecinin bayraklarını göndere çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Konuyla ilgili Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada "Görüntünün çekildiği yerin personeli olup oradaki birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece birinin gösterildiği anlaşılmakla birlikte ilgili şahıslar Emniyet müdürlüğümüzce tespit edilerek konu Başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir." denildi.

GÜNDEM 'Afgan mülteciler Alanya plajında bayrak astı' iddiasına ilişkin valilik gerçeği açıkladı

Kılıçdaroğlu gerçeği görmezden gelip provokasyona destek verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Valiliği'nin görüntülerin gerçeği yansıtmadığını açıklamasına rağmen bu açıklamayı görmezden geldi.

Yapılanların provokasyon olduğunu belirten ancak kendisiyle çelişen Kılıçdaroğlu, "Göndere Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün verdiği mesajlar, Suriyeli bir gencin 'CHP'ye karşı birleşelim' çağrıları, saldırı ve ölümler. Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum; Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin" dedi.

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Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum; Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 11, 2021

'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanını da sürdürmüştü

Geçtiğimiz aylarda "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" haberini yapan yayın organları bile iddiaların yalan olduğunu belirtip özür dilerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu yöndeki paylaşımlarını kaldırmayıp herhangi bir açıklamada da bulunmamıştı.