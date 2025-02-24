Valilikler peş peşe duyuruyor: Bazı il ve ilçelerde eğitime salı günü ara verildi

Geçen hafta yurda giriş yapan kar yağışı bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

Özellikle yurdun kuzey kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime yarın da ara verildi.

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla eğitim-öğretime yarın (25 Şubat Salı) ara verilen iller şöyle:

-Samsun

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Tavlı, açıklamasında, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat 2025 Salı günü 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacak.

-Ordu

Ordu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde tüm okullar tatil edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle; İl genelindeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen güvenlik, sağlık, karla mücadele birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

-Bartın

Bartın'da etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bu gece ve yarın kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği, ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek diğer olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi.

Bu doğrultuda 25 Şubat Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır.)" ifadesi kullanıldı.

-Trabzon

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

-Giresun

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan yoğun kar yağışı ve don ile buzlanma tehlikesine istinaden ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Giresun genelinde 25 Şubat Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında gaziler, engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

-Sinop

Sinop'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada bu kapsamda, önleyici tedbir olarak il merkezi ile Gerze, Erfelek, Boyabat, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği aktarıldı.

-Rize

Rize'de tüm eğitim kurumlarında kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 25 Şubat Salı günü tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Vali İhsan Selim Baydaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zaman beklediğimiz ve hasretini çektiğimiz bir kar yağışının etkisi altındayız. Günlerdir aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Bu yağıştan, rahmetten ve bereketten etkilenen vatandaşlarımıza sağlıklı hizmet alması için çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretimin de aksadığını aktaran Baydaş, şunları kaydetti:

"Geçen hafta perşembe, cuma ve bugün tatil etmiştik. Bugün de yağış etkisini artırarak devam ediyor. Arkadaşlarla bir değerlendirme yaptık ve yarın eğitim-öğretim kurumlarımızın tatil olması kararını aldık. Bunu bir fırsata dönüştürmemiz lazım. Gençlerden çok güzel mesaj, video ve fotoğraflar alıyoruz. Bunu hem ailemizle vakit geçirmeye hem karın tadını ve keyfini çıkarmaya hem de kitap okuyarak bir yandan da derslerimizdeki eksiklerimizi değerlendirmeye bir fırsat görmemiz lazım."

-Artvin

Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı soğuk hava koşullarının yarın da devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Tedbir amacıyla öğrencilerimizin vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) 25 Şubat Salı günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

-Kastamonu

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede tüm eğitim kurumlarında, 2 ilçede ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu bildirildi.

Bu nedenle Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Taşköprü ve Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.

-Zonguldak

Zonguldak'ta eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 25 Şubat Salı günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği ancak malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.







