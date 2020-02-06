Gündem Valilikten 7 il için kar uyarısı Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak
KARABÜK

Valilikten 7 il için kar uyarısı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak

Karabük Valiliği, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı olacağı ve 20 ile 50 santimi bulacağını bildirdi.

Haber Merkezi İHA
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Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, cuma günü akşam saatlerinden itibaren yağışların etkili olacağı belirtildi. Yer yer yoğun kar yağışı olacağı ve kar kalınlığının 20 ile 50 santimi bulacağını bildirdi.

Buzlanma, don, ulaşımda aksama ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşların uyarıldığı açıklamada, "Batı Karadeniz’de beklenen yağışların yarın (cuma) akşam saatlerinden itibaren pazar günü sabah saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar (20-50 santimetre) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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