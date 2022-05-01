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İSTANBUL

Valilik'ten Teşvikiye Camii açıklaması: Elektrikler hiç kesilmedi

İstanbul Valiliği, Teşvikiye Camii'nin elektriklerinin kesildiğine dair iddiaların asılsız olduğunu bildirildi.

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Valilikten Teşvikiye Camii açıklaması: Elektrikler hiç kesilmedi
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Valilikten yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Teşvikiye Camimizin elektrikleri hiç sönmedi. Aboneliği sonlandırıldığı için cami bahçesindeki tuvalet işletmesinin elektrikleri kesintiye uğramıştır. Muhtarımız da konu ile ilgili özür diledi, gerekli açıklamayı yaptı" ifadesi kullanıldı.

Sosyal medyadan paylaştı

Teşvikiye Mahalle Muhtarlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Teşvikiye Camii'nin elektrikleri mevcuttur. Kesik olan tuvaletlerdir. Yanlış anlaşılma olmuşsa özür dileriz" denildi.

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