Akdamar Kilisesi 9. ayine ev sahipliği yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle, Akdamar Kilisesi'nde 95 yıl aradan sonra 2010'da ilk kez düzenlenen ve senede bir defa gerçekleştirilen ayin için hazırlıklar tamamlandı.

Önceki yıllarda yüzlerce kişinin katıldığı ayin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ziyaretçiler teknelerle taşınacak

5 Eylül'de Gevaş ve Edremit iskelelerinde teknelerle adaya taşınacak ziyaretçiler, ateş ölçümleri ve diğer işlemler yapıldıktan sonra ayini izleyebilecek.

Hoşgörü adası olarak nitelendirilen Akdamar Adası'nda Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kilise, ayin sırasında ziyarete kapatılacak, ayinin ardından kente gelen turistler adaya gidebilecek.

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"Kiliseye sınırlı sayıda kişi alınacak"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, kentte her yıl eylül ayının ilk pazar günü ayin programının gerçekleştirildiğini söyledi.

Salgın nedeniyle ayinin sınırlı sayıda kişiyle yapılacağını belirten Bilmez, "Önceden belirlenenler dışında ayin esnasında adaya ve kiliseye hiç kimse alınmayacak. Salgın nedeniyle kilisenin içine sınırlı sayıda kişi kabul edilecek. 25 kişilik bir ekip töreni icra edecek. Bahçede de gelen misafirler için alan oluşturulacak. Orda da bir konuşma olacak. Basın mensuplarından da akredite olanlar alınacak." dedi.

GÜNDEM Akdamar Kilisesi'nde beşinci ayin

Ayinin ardından adanın normal ziyaretçilere açılacağını ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

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"Ayin için bütün hazırlıklar yapıldı. Akdamar Adası ve üzerinde bulunan kilise artık bölgenin inanç turizmi açısından bir cazibe merkezi oldu. Salgın koşullarının iyileşmesiyle burası daha çok çekim merkezi olacak. Bu kilise İslam medeniyetinin hakim olduğu bir dönemde yapılmış ve yaklaşık bin yıldır bu topraklarda dimdik ayakta. Bu da Anadolu medeniyetinin en güzel göstergesi. Farklılıklara saygı duyan, kendisi gibi inanmayanların inançlarına en üst düzeyde saygı gösteren, kardeşçe bir arada yaşayan, coğrafyanın kader olduğu bilinciyle hareket eden bir medeniyetin mensubu olduğumuzun yansımasıdır. Onun için aynı coğrafyada yaşadığımız herkesle el ele vererek güzel yarınlar, yeni umutlar ve hayaller için çırpınmamız lazım."

FOTOĞRAF 15 Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve adayla aynı adı taşıyan tarihi Akdamar Kilisesi'nde 3 yıldır yapılamayan ayin, bu sene gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Terörle mücadelede çok başarılı bir süreç geçirdik. Olaylar tamamen bitmiş. Olayların bittiğini huzur ve güven ortamının geldiğini bugünkü ayinden görebiliriz. dedi. Beraberindeki din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Aram Ateşyan vatandaşlarla sohbet ederek, mum yaktı dua etti. Ateşyan'ın yönettiği ayin 3 yıl aradan sonra yeniden yapılmaya başlandı. Bakan Ersoy ve Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan, Akdamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra yapılan ayinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Terörle mücadelede çok başarılı bir süreç geçirdik. Olaylar tamamen bitmiş. Olayların bittiğini huzur ve güven ortamının geldiğini bugünkü ayinden görebiliriz. dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ermenilerle ortak tarihi paylaşmaya devam edeceklerini belirterek Biz bin yıldır Ermeni kardeşlerimizle Anadolu topraklarında ortak bir tarihi ve kültürü yaşıyoruz. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ve bundan sonra da Ermeni kardeşlerimizin hem ibadet özgürlüklerini hem kültürel değerlerini saygıyla karşılamaya devam edeceğiz. Bu açıdan çok mutluyuz. dedi. Akdamar Adası ve Van'ın turizm açısından çok önemli bir yerde olduğunu vurgulayan Ersoy, adanın en büyük eksiklerinden biri olan su sorununun giderilmesi için çalışma başlatıldığını anımsattı. Görevlendirme yapılan belediyelerce Van'da çok ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu: Bundan sonra görevin bize düştüğünü düşünüyorum çünkü Van'ın iki önemli gelir kaynağı var. Biri hayvancılık, önemli bir kısmı da geçmişten gelen turizm gelirleridir. Başlatılan bu gelişmeyi turizm yatırımlarıyla taçlandırmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl itibariyle Türkiye genelinde 6 mega projeyi yapacağımız bölgeler belirliyoruz. Bu bölgelerin biri Van olacak. Özellikle Van Gölü çevresinde birkaç mega proje yapacağız. Van ağırlıklı olarak İran ve Türkiye'den turist çekiyor. Güvenlik endişeleri başlamadan önce dünyanın birçok yerinden turist çekiyordu. Tekrar bir canlılık ve pazar çeşitliliği getirmemiz gerekiyor. Van'ın kültürel ve arkeolojik zenginlikler bakımından da iyi bir konumda olduğunu dile getiren Ersoy, Göreceksiniz çok kısa bir sürede eskisinden çok daha iyi bir turizm potansiyeli olacak. Terörle mücadelede çok başarılı bir süreç geçirdik. Olaylar tamamen bitmiş. Olayların bittiğini huzur ve güven ortamının geldiğini bugünkü ayinden görebiliriz. dedi. Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ilk ayin Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ilk ayin Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ilk ayin Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ilk ayin Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ilk ayin Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ilk ayin Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ilk ayin Van'daki Akdamar Kilisesi'nde 3 yıldır yapılamayan ayin, bu sene gerçekleştirildi. AA foto muhabiri Özkan Bilgin'in objektifinden ayindeki en renkli kareler:

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"Hazırlıklarımızı tamamladık"

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de Akdamar Adası'nda gerçekleştirilen ayinle dünyaya hoşgörü mesajı verildiğini ifade etti.

Ayin için kente gelecek olan misafirlerin en iyi şekilde ağırlanacağını belirten Sezer, "Ayin programının sorunsuz tamamlanması için tüm tedbirlerimizi aldık. Ulaşımla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Konaklama ve diğer konularla ilgili bir eksiklik yok. Yolcularımızı adaya taşıyacak teknelerimiz hazır. Salgın koşullarına riayet edilerek ayinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak." diye konuştu.