Gündem Van Büyükşehir Belediyesi 1 yılda 97 milyon yolcu taşıdı
YEREL GÜNDEM

Van Büyükşehir Belediyesi 1 yılda 9.7 milyon yolcu taşıdı

Van Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında toplam 9 milyon 775 bin 223 kişiyi taşıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Van Büyükşehir Belediyesi 1 yılda 9.7 milyon yolcu taşıdı
Van Büyükşehir Belediyesi

Van’ın dört bir köşesine geniş ulaşım ağıyla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliği ulaşım alanında da en güzel şekilde ortaya koydu. Bünyesinde yer alan Belediye otobüsleri ve Özel Halk otobüslerinde BELVAN kart ile son bir yıl içerisinde kent nüfusunun 7 katı olan 9 milyon 773 bin 905 yolcuyu taşıdı. 5 milyon 650 bin 732 kişinin özel halk otobüslerinden, 4 milyon 123 bin 173 kişinin de mor otobüslerden ulaşım sağladığı kentte, 81 bin 751 kişi de ulaşım da aktarmadan faydalandı. Kentte, günde ortalama 25 bin kişi toplu taşıma araçlarını kullanıyor.

Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan seyahatlerden, 65 yaş üstü vatandaşlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları ile diğer hak sahibi vatandaşların 1.5 milyonu ‘ BELVAN ücretsiz kart’ ile ücretsiz olarak yararlandı. Özel Halk otobüslerine ücretsiz binişler için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı 1 Milyon 284 bin TL destek verirken, Büyükşehir Belediyesi de ek gelir desteği sundu. Yasa gereği indirimli taşımacılık hizmeti verilen yolcu sayısının 941 bin 302 oldu.

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EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci
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EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci

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Elazığ’da 2 kişi tutuklandı: Uyuşturucu ticaretine geçit yok

Elazığ'da polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucu 2 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalar sonucunda 1 gram esrar maddesi, 2 adet lyrica hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İfadeleri alınan zanlılar cezaevine gönderildi.

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