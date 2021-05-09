Van Büyükşehir Belediyesi İlk Beton Yol Yapımını Gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesi olarak ilk kez beton yol yaptıklarını belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu yıl içinde 13 ilçede birçok yolda bu çalışmayı gerçekleştireceklerini söyledi.

Van’ın her noktasına hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi kent tarihinde bir ilke daha imza atarak beton yol yapımına başladı. Edremit İlçesi Kurubaş mevkisin de 1.2 kilometrelik yolda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilk beton yol serimi gerçekleştirildi. 17 santimetre kalınlığında dökülen beton yolun yapımın da C 30/37 dayanımında 0-31,4 mm aralığında agrega, su ve çimento kullanıldı.

Çalışmaların yürütüldüğü bölgeye giden Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e yolda incelemelerde bulunarak yetkili kişilerden bilgi aldı.

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Vali Bilmez’e Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Mucip Tapan, Doç.Dr. Ali Özvan ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı’da eşlik etti.

Beton yolun bitümlü sıcak karışımlı (BSK) asfalt yola göre daha kaliteli ve ekonomik olduğunu belirten Vali Bilmez, beton yolun Van’da ilk kez kullanıldığını ifade etti.

Vali Bilmez, “Van Büyükşehir Belediyesi olarak genellikle BSK sıcak asfalt yapıyorduk. Ama iki yıldır da beton yol için hazırlıklarımız vardı. Arkadaşlarımız bu çalışma için kurslara gittiler. Türkiye’de uygulanan yerleri gidip incelemelerde bulundular. Beton yol hem ekonomik olarak hem de dayanıklılık olarak BSK yola göre daha avantajlı. Aynen asfalt yolda olduğu gibi finişer ile dizilip silindir ile sıkıştırılıyor. Ve sıkıştırılır sıkıştırılmaz kullanılabilecek bir yoldur. Dayanma gücüde BSK ya göre daha iyidir. Bugün burada özel bir firmamızın da desteğiyle Van’daki ilk uygulamamamızı yaptık” dedi.

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BETON YOL VAN’IN İKLİM ŞARTLARINA DAHA UYGUN

Beton yolun çalışma mevsiminin BSK yolun çalışma süresine göre oldukça uzun olduğunu söyleyen Vali Bilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Bizim gibi yüksek rakımlı serin yerlerde karların hemen erimesiyle beton yol serimine geçilebilir. Bu da bize uzun yol yapımları için zaman kazandırır. Çünkü BSK asfaltın çalışma süresi çok kısa ve sadece yaz aylarında yapılıyor. Yine beton yolun en büyük özeliklerinden biride hataları anında tolere edebiliyorsunuz. Çünkü blok halinde olduğu için dayanma gücü daha yüksek. Çukur oluşumu kırılma gibi durumlar beton yolda yok. Oluşsa bile kesilip tamir edilmesi de çok daha basit. Bizde bu avantajları göz önünde tutarak bu uygulamaya geçtik. İnşallah bu yıl birçok ilçemizde beton yol uygulamasına geçeceğiz.”