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Van Gölü sezona pırıl pırıl girecek: Hayvansal atıklar yoğunluktaydı

Edremit Belediyesi’nin Van Gölü sahillerinde başlattığı kampanya kapsamında toplanan 100 ton atık, kirliliği gözler önüne sererken, çevreye ve Van Gölü’ne sahip çıkılmadığı bir kez daha ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Van Gölü'nde çalışmalar devam ediyor.
Van Gölü'nde çalışmalar devam ediyor.

Koronavirüs salgını ile ilgili yürüttüğü çalışmalarla kamuoyunun takdirini alan Van’ın Edremit Belediyesi, rutin faaliyetlerinin yanısıra Van Gölü ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla da temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü’ne atılan atıkların bahar aylarının gelişi ile çirkin görüntüsünün yanı sıra çevreye de kötü kokular yayılmasına neden olan sahili çöplerden arındırdı. Lalapaşa Parkı ve Eminpaşa Mahallesi sahilinde başlatılan temizlik çalışmasında 100 ton çöp toplandı.

Van Gölü'nden çıkan atıklar

HAYVANSAL ATIKLAR YOĞUNLUKTA

Çöplerin yanı sıra hayvansal atıkların da yoğunlukta olduğu sahilde oluşan görüntü yaşanan kirliliği gözler önüne sererken, çevreye ve Van Gölü’ne sahip çıkılmadığı da bir kez daha ortaya çıktı. Bahar ayları ile birlikte başlayan vektörle mücadele için de büyük önem arz eden kirliliğin önlenmesi konusunda 7/24 mücadele eden Edremit Belediyesi ekipleri, sahili baştan sona çöplerden arındırdı. Yaklaşık 100 ton gübre ve çöp atığı toplanırken, çöpler belediye araçları ile taşınarak, çirkin görüntüden kurtarıldı.

‘HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI’

  • Küreselleşen dünyada artan çevre sorunlarının yaşamı olumsuz yönde etkilediğine vurgu yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Tüm insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren çevre konusu görmezden gelinmemeli. Gelişi güzel bir şekilde kirletilen çevremiz ve gölümüzün korunması adına herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir” dedi.
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