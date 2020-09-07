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Van Gölü yağışların az olması nedeniyle 2 metre çekildi: Tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı

Van Gölü yağışların az olması nedeniyle 2 metre çekildi: Tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı

Van Gölü suları yağışın azlığı nedeniyle 2 metre çekildi. Çekilme sebebiyle, göl altında kalan Erciş kalesi ve kalıntıları gün yüzüne çıktı. Gölün çekilmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Araştırmacı-Yazar Selahattin Koşar, "2014 yılında Van Gölü’nün çekilmesiyle yeniden ortaya çıkan ve Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu'nun Erciş'teki tek eseri olan kaledeki belirli bölümlerin restorasyondan geçirilmesi gerekir. Yapılacak restorasyonla kalenin turizme kazandırılması gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Van Gölü suları, bölgede yağışların az olması nedeniyle mevsim şartlarına bağlı olarak, 2 metre çekildi.
Van Gölü suları, bölgede yağışların az olması nedeniyle mevsim şartlarına bağlı olarak, 2 metre çekildi.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde Van Gölü'ndeki su çekilmesi, batık şehirlere ait kalıntıların ortaya çıkmasını sağladı. Bölgede yağışların az olması nedeniyle, su seviyesinin belirli periyotlarda değiştiği Van Gölü'nde, 2 metreyi geçen çekilme, sular altında kalan tarihi Erciş kalesini gün yüzüne çıkardı.

Van Gölü suları, bölgede yağışların az olması nedeniyle mevsim şartlarına bağlı olarak, 2 metre çekildi.

Urartu Krallığı zamanında Van Gölü sahilinde inşa edilen ve Osmanlı döneminde de onarımdan geçirilerek kullanılan kaledeki kalıntılar su altında varlığını koruyor. Erciş ilçesinin 1840'lı yıllara kadar da Çelebibağ kıyılarında yerleştiği, ancak su seviyesinin yükselmesiyle ilçenin zamanla yerleşimini değiştirmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Van Gölü suları, bölgede yağışların az olması nedeniyle mevsim şartlarına bağlı olarak, 2 metre çekildi.

Gölün çekilmesiyle ortaya çıkan kalede incelemelerde bulunan Araştırmacı-Yazar Selahattin Koşar, Urartu Krallığı zamanında Van Gölü kıyısında inşa edilen kalenin, Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu, Karakoyunlu Devleti döneminde de onarımı yapılarak kullanıldığını belirtti.

Van Gölü suları, bölgede yağışların az olması nedeniyle mevsim şartlarına bağlı olarak, 2 metre çekildi.

VAN GÖLÜ ÇEKİLİNCE BİN YILLIK KALE ORTAYA ÇIKTI

Bölgenin tarihi üzerine kitap yazan Koşar, kalenin Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi’nde de geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

  • "Kanuni Sultan Süleyman'ın da İran seferi sırasında burada bir hafta konakladığına dair bilgiler var. Van gölü kenarında düz bir alanda yöredeki beyaz taşlar ile yapılan 1000 yıllık tarihi kale. Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu döneminde onarımı yapıldıktan sonra yerli halk kale çevresindeki yapılarda yaşamış. Van Gölü sularının 1841 yıllarında yükselmeye başlamasıyla, burada yaşayan insanlar, bugünkü Erciş bölgesinde Alkanat, Gölağzı ve Tekevler Mahallesi’ne yerleşmiş. Kalenin, Van gölündeki suyun yükselmenin etkisiyle tamamen su altında kalmış, Van'da 23 Ekim 2011'de yaşanan depremin de etkisiyle büyük hasara uğramış. 2014 yılında Van Gölü’nün çekilmesiyle yeniden ortaya çıkan ve Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu'nun Erciş'teki tek eseri olan kaledeki belirli bölümlerin restorasyondan geçirilmesi gerekir. Yapılacak restorasyonla kalenin turizme kazandırılması gerekiyor."

Van Gölü yağışların az olması nedeniyle 2 metre çekildi: Tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı
FOTOĞRAF 8
Title
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde Van Gölü'ndeki su çekilmesi, batık şehirlere ait kalıntıların ortaya çıkmasını sağladı.
Title
Bölgede yağışların az olması nedeniyle, su seviyesinin belirli periyotlarda değiştiği Van Gölü'nde, 2 metreyi geçen çekilme, sular altında kalan tarihi Erciş kalesini gün yüzüne çıkardı.
Title
Urartu Krallığı zamanında Van Gölü sahilinde inşa edilen ve Osmanlı döneminde de onarımdan geçirilerek kullanılan kaledeki kalıntılar su altında varlığını koruyor.
Title
Erciş ilçesinin 1840'lı yıllara kadar da Çelebibağ kıyılarında yerleştiği, ancak su seviyesinin yükselmesiyle ilçenin zamanla yerleşimini değiştirmek zorunda kaldığı belirtiliyor.
Title
Gölün çekilmesiyle ortaya çıkan kalede incelemelerde bulunan Araştırmacı-Yazar Selahattin Koşar, Urartu Krallığı zamanında Van Gölü kıyısında inşa edilen kalenin, Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu, Karakoyunlu Devleti döneminde de onarımı yapılarak kullanıldığını belirtti.
Title
Bölgenin tarihi üzerine kitap yazan Koşar, kalenin Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi’nde de geçtiğini belirterek şöyle konuştu:
Title
Kanuni Sultan Süleyman'ın da İran seferi sırasında burada bir hafta konakladığına dair bilgiler var. Van gölü kenarında düz bir alanda yöredeki beyaz taşlar ile yapılan 1000 yıllık tarihi kale. Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu döneminde onarımı yapıldıktan sonra yerli halk kale çevresindeki yapılarda yaşamış. Van Gölü sularının 1841 yıllarında yükselmeye başlamasıyla, burada yaşayan insanlar, bugünkü Erciş bölgesinde Alkanat, Gölağzı ve Tekevler Mahallesi’ne yerleşmiş. Kalenin, Van gölündeki suyun yükselmenin etkisiyle tamamen su altında kalmış, Van'da 23 Ekim 2011'de yaşanan depremin de etkisiyle büyük hasara uğramış. 2014 yılında Van Gölü’nün çekilmesiyle yeniden ortaya çıkan ve Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu'nun Erciş'teki tek eseri olan kaledeki belirli bölümlerin restorasyondan geçirilmesi gerekir. Yapılacak restorasyonla kalenin turizme kazandırılması gerekiyor.
Title
Van Gölü yağışların az olması nedeniyle 2 metre çekildi: Tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı
Van Gölü suları yağışın azlığı nedeniyle 2 metre çekildi. Çekilme sebebiyle, göl altında kalan Erciş kalesi ve kalıntıları gün yüzüne çıktı. Gölün çekilmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Araştırmacı-Yazar Selahattin Koşar, "2014 yılında Van Gölü'nün çekilmesiyle yeniden ortaya çıkan ve Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu'nun Erciş'teki tek eseri olan kaledeki belirli bölümlerin restorasyondan geçirilmesi gerekir. Yapılacak restorasyonla kalenin turizme kazandırılması gerekiyor" dedi.
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