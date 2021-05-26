Gündem Van Gölünde kaçak avlanan 16 bin 200 ton inci kefali ele geçildi
VAN

Van Gölü’nde kaçak avlanan 16 bin 200 ton inci kefali ele geçildi

Van Gölü’nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla av yasağında yapılan denetimlerde 16 bin 200 ton inci kefali balığına el konulurken, 25 kaçak avcıya 49 bin 951 TL para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Van Gölü’nde kaçak avlanan 16 bin 200 ton inci kefali ele geçildi
Van Gölü'nde inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor.

Van Gölü’nde 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inci kefali denetimleri ise 7/24 esaslı devam ediyor.

İHA

7 bin 600 ton canlı balık kurtarıldı

Bu kapsamda Erciş Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Erciş ve Muradiye ilçelerinde bulunan Zilan ve Bendimahi çaylarında kaçak İnci kefali avlanmasına yönelik yapılan faaliyet esnasında bölgede yapılan denetimlerde 7 bin 600 tonu canlı olmak üzere toplam 16 bin 200 ton inci kefali balığına ve 15 adet uzatma, manyat, serpme ağlarına el konuldu.

İHA

Ölü balıklar imha edildi

El konulan canlı balıklar tekrar suya iade edilirken, ölü balıklar ilçe müdürlüğü tarafından imha edildi. El konulan uzatma, manyat ve serpme ağ ise ilçe tarım müdürlüğü tarafından olay yerinden alınarak kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi.

Ayrıca 1380 Sayılı Su Ürünleri kapsamında 25 kişiye 49 bin 951 TL idari para cezası uygulandı.

Van'da 3 ton 300 kilo inci kefali avına 69 bin lira ceza
GÜNDEM
Van'da 3 ton 300 kilo inci kefali avına 69 bin lira ceza
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