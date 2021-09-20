Gündem Vanda 223 kilo eroin ele geçirildi
VAN

Van’da 223 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 223 kilo 948 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Van haberleri: 223 kilo eroin ele geçirildi
Foto/arşiv

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-19 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 223 kilo 948 gram eroin, 1,4 gram metamfetamin, 36,1 gram esrar, 2,75 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 14 adet sentetik ecza, 4 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 7 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yasal işlem yapılmıştır” denildi.

Van'da 217 kilo 500 gram uyuşturucu yakalandı
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Van'da 217 kilo 500 gram uyuşturucu yakalandı

Midesindeki kokain kapsülleri patlayan uyuşturucu kuryesi hayatını kaybetti
OYNAT 00:55
Midesindeki kokain kapsülleri patlayan uyuşturucu kuryesi hayatını kaybetti
İspanya'dan Ekvador'a gitmek için aktarmalı geldiği İstanbul Havalimanı'nda fenalaşan Ekvador uyruklu Zambrano Xavier Fernando Loor, yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine hayatını kaybetti.

45 yaşındaki uyuşturucu kuryesi Loor, Ekvador'un başkenti Kito'ya aktarmalı gitmek için İspanya'nın başkenti Madrid'ten uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde fenalaşan Loor, kafasını yere çarparak düştü.
Durumu gören polis memurunun haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Loor'u hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Loor'un cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan incelemede midesinden 400 gram kokain kapsülü çıkan Loor'un bu kapsüllerden iki tanesinin patlamasıyla zehirlenerek öldüğü belirlendi


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