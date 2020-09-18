Van haberleri: Van'da defineciler, 5 bin yıllık mezarlığı talan etti: Mezarlıktaki kemikleri ortaya çıkardı Van'da defineciler, 5 bin yıllık mezarlığı talan etti: Mezarlıktaki kemikleri ortaya çıkardı Defineciler tarihi mezarlıklara zarar vermeye devam ediyor. Van'ın Erciş ilçesinde 5 bin yıllık tarihi mezarlık, defineciler tarafından tahrip edildi. Kaçak kazı yapan defineciler mezarlıktaki kemikleri ortaya çıkarttı. Araştırmacı Yazar Selahattin Koşar, duruma tepki göstererek, "Define avcıları şunu iyi bilmeliler, Müslüman mezarlığında define olmaz. Bu mezarlığın gelecek nesillere taşınması için burayı iyi bir şekilde koruma altına almak gerekiyor. Tabi koruma derken, polisiye tedbirlerle tek başına olacak bir iş değil, halkın daha duyarlı olması, halkın bu konuda daha bilinçlenmesi gerekir." dedi.

Haber Merkezi 18 Eylül 2020, 09:18 Son Güncelleme: 18 Eylül 2020, 09:18 DHA