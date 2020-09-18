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Gündem Vanda defineciler, 5 bin yıllık mezarlığı talan etti Mezarlıktaki kemikleri ortaya çıkardı
VAN

Van haberleri: Van'da defineciler, 5 bin yıllık mezarlığı talan etti: Mezarlıktaki kemikleri ortaya çıkardı

Van'da defineciler, 5 bin yıllık mezarlığı talan etti: Mezarlıktaki kemikleri ortaya çıkardı

Defineciler tarihi mezarlıklara zarar vermeye devam ediyor. Van'ın Erciş ilçesinde 5 bin yıllık tarihi mezarlık, defineciler tarafından tahrip edildi. Kaçak kazı yapan defineciler mezarlıktaki kemikleri ortaya çıkarttı. Araştırmacı Yazar Selahattin Koşar, duruma tepki göstererek, "Define avcıları şunu iyi bilmeliler, Müslüman mezarlığında define olmaz. Bu mezarlığın gelecek nesillere taşınması için burayı iyi bir şekilde koruma altına almak gerekiyor. Tabi koruma derken, polisiye tedbirlerle tek başına olacak bir iş değil, halkın daha duyarlı olması, halkın bu konuda daha bilinçlenmesi gerekir." dedi.

Haber Merkezi DHA
Mezarlıktaki kemikler ortaya çıktı.
Mezarlıktaki kemikler ortaya çıktı.

Van'ın Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan tarihi mezarlık, definecilerin hedefi oldu. Ünlü halk ozanı Ercişli Aşık Emrah ile Selvihan'nın da kabrinin bulunduğu mezarlık, define avcıları tarafından ikinci kez tahrip edildi. Mezarlıkta kaçak kazı yapan defineciler mezarlardaki kemikleri de açığa çıkardı.

Tarihi mezar taşından duvar yaptı: Tesadüfen fark edildi
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Tarihi mezar taşından duvar yaptı: Tesadüfen fark edildi

Araştırmacı Yazar Selahattin Koşar

Mezarlığı ziyaret eden Ercişli Araştırmacı Yazar Selahattin Koşar, tarihi mezarlığın defineciler tarafından talan edilmesine çok üzüldüklerini söyledi. Koşar, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Mezarlık, 5 bin yıllık tarihi geçmişi olan bir mezarlıktır. İlk Tunç çağından günümüze kadar kullanılan tarihi bir mezarlıktır. Özelikle Osmanlılara, Selçuklulara ve Karakoyunlulara ait çok sayıda mezar vardı. 1992-1995 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından burada restorasyon çalışması yapılmış, bazı mezarlar düzenlenerek bugüne kadar getirilmiştir. Fakat ne acıdır ki, o restorasyondan sonra bu mezarlık definecilerin define aradıkları, mezarları kazdıkları, yer yer mezar taşlarını kırdığı köhne bir mezarlık haline gelmiştir. Define avcıları şunu iyi bilmeliler, Müslüman mezarlığında define olmaz. Bu mezarlığın gelecek nesillere taşınması için burayı iyi bir şekilde koruma altına almak gerekiyor. Tabi koruma derken, polisiye tedbirlerle tek başına olacak bir iş değil, halkın daha duyarlı olması, halkın bu konuda daha bilinçlenmesi gerekir. Halk gereken desteği vermezse, 10 yıl sonra Selçuklulara ait, Karakoyunlulara ait bir eser bulamazsınız. Yetkililerden ve halkımızdan 5 bin yıllık tarihi Selçuklu mezarlığına sahip çıkmalarını istiyoruz."
Tarihi mezarlık.
Tarihi mezarlık.
Tarihi mezarlık.
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