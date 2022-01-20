Gündem Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısı
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısında bulunuldu.

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Haber Merkezi AA
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısı! İl il hava durumu
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri aralıklarla karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 3, Van'da 4, Muş'ta 5 ve Bitlis'te 6 derece olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma, don, sis ve pusun görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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