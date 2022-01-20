Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri aralıklarla karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 3, Van'da 4, Muş'ta 5 ve Bitlis'te 6 derece olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma, don, sis ve pusun görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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FOTOĞRAF 7 Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Karla kaplanan ilçede hayat durma noktasına geldi. Park halindeki araçlar ise kar kütlelerinin altında kayboldu. Araç sürücüleri araçlarını karın altından çıkarmak için çaba sarf etti. Belediye ve Karayolları ekipleri ise yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı: Araçlar karın altında kayboldu Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan yağış ile kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Etkili olan yağış sonrasında, park halindeki araçlar karın altında kayboldu.

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