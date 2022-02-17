Van merkezli üç şehirde 'PKK' operasyonu: Örgütü finanse eden dört kişi tutuklandı Van merkezli üç şehirde, terör örgütü PKK'ya üye olan ve finanse eden şüphelilere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 12 zanlıdan dördü tutuklanarak cezaevinde yollandı.

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