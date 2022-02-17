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Van merkezli üç şehirde 'PKK' operasyonu: Örgütü finanse eden dört kişi tutuklandı

Van merkezli üç şehirde, terör örgütü PKK'ya üye olan ve finanse eden şüphelilere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 12 zanlıdan dördü tutuklanarak cezaevinde yollandı.

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Haber Merkezi AA
Van merkezli üç şehirde PKK operasyonu: Örgütü finanse eden dört kişi tutuklandı
Van merkezli üç şehirde terör örgütü PKK mensuplarına operasyon düzenlendi

Van merkezli üç ilde, "terör örgütü PKK üyesi olmak, örgüte yardım, yataklık etmek ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etmek" gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheliden dördü tutuklandı.

VALİLİK: MÜŞTEREK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü olan 15 Şubat döneminde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi ve terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik müşterek çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Çalışmalar neticesinde; '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne bilerek isteyerek yardım yataklık etmek' suçlarından, 14 Şubat 2022 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van merkezli Hakkari ve Şırnak’ta 12 hedef şahsa yönelik operasyon icra edilmiş olup, gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştır."

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