Gündem Dört ilde 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
VAN

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 114 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Dört ilde 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Yoğun kar yağışı ve tipi ülkenin doğusunda hayatı olumsuz etkiliyor. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 114 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari

Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Hakkari'de ise kar ve tipi nedeniyle 2 köy ve 25 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açmaya gitti fırtınada kara saplandı
GÜNDEM
Yol açmaya gitti fırtınada kara saplandı

Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü yakınında düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu ise Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yeniden açıldı.

Muş/Bitlis

Kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 11 ve Bitlis'te de 40 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

  • Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerinin gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kar yığınlarının iş makinesiyle şehir dışına taşındığını ifade eden Asya, "Öncelikli olarak ana caddeleri ulaşıma açan ekiplerimiz, kaldırımları da temizleyerek yayaların sıkıntı yaşamamasını sağlıyor. Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

3 metrelik karı aşıp koronavirüs aşısı yaptılar
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Korona virüsle mücadele kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çalıdüzü köyüne giden mobil sağlık ekibi, tulum, eldiven ve maskelerle hem kendilerini hem de vatandaşları pandemiye karşı koruma altına alıyor.
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Tatvan ilçe Sağlık Müdürlüğü ekibi, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çalıdüzü köyünde ikamet eden 86 yaşındaki Asiye Yargı’ya evinde aşıyı uyguladı.
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Yer yer kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı köyde zor şartlar altında Asiye Yargı’nın evine ulaşan mobil sağlık ekibi, aşıdan önce doktor gözetiminde muayenesi yapıldı.
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Gerekli muayenesinin yapımının ardından Asiye Yargı’ya aşı uygulaması yapıldı. Aşının yapılmasından sonrada yaklaşık yarım saat evden ayrılmayan mobil sağlık ekibi olası bir rahatsızlığa karşıda önlem almış oluyor.
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Pratisyen Hekim Dr. Oğuzhan Otlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, 85 yaş üstü vatandaşların 182’den randevu alabileceğini ifade etti.
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Dr. Otlu, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşılama çalışmaları başlamıştır. Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bu zorlu hava şartları altında devletimizin temin ettiği hekim ve yardımcı sağlık personeli eşliğinde vatandaşlarımıza uyguluyoruz. Tüm sağlık çalışanları olarak büyük bir özveri ile görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Aşı olmak isteyen 85 yaş üstü vatandaşlarımız 182’den randevu alıp evde aşı hizmetinden yararlanabilirler” dedi.
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3 metrelik karı aşıp koronavirüs aşısı yaptılar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların da aşılanacağını bildirmesinin ardından Bitlis'te de aşılama çalışmalarına başlandı.


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