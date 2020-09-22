Van Valiliğinden Çatak ilçesi kırsalındaki terör operasyonuna yönelik açıklama: Kaçarken kayalık alanda düşüp yaralandı

Terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüte yardım ve yataklık yaptığı nedeniyle gözaltına alınmak istenirken kaçmaya çalışan S.T. isimli şahsın helikopterden atıldığını iddia eden terör yandaşlarına CHP'li milletvekili Özgür Özel de destek çıktı. Konuyla ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çatak ilçesi Andiçen mahallesi Sürik mezrası kırsalında bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla 11 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir askerin yaralandığı ve 3 askerin şehit olduğu anımsatıldı.

PKK medyasının ortaya attığı iddia.

GÜNDEM Van'da çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

DERE İÇİNDE TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, bölgede yapılan takip ve tarassut esnasında, çatışma alanından kaçan bir teröristin dere içinde tespit edildiği ve çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu teröristin etkisiz hale getirildiği yerde gözetleme yapan ve şüpheli hareketler sergileyen S.T. isimli şahsın, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştüğü ve yaralandığı gözlemlenmiş, şahıs, mukavemet göstermesine rağmen yakalanıp usulüne uygun olarak muhafaza altına alınmıştır. Bölgede bölücü terör örgütü mensuplarına yardım, yataklık ettiği değerlendirilen O.Ş. isimli şahıs da aynı bölgede mukavemet göstermesine rağmen usulüne uygun olarak muhafaza altına alınmıştır."

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı: Van'daki operasyonda biri yüzbaşı 3 askerimiz şehit oldu

İDDİALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltı işlemlerinin yapılması maksadıyla, 2 şüpheli şahıs ve etkisiz hale getirilen teröristin, operasyon bölgesinden helikopterle alınarak 11 Eylül günü saat 19.00 sularında Van İl Jandarma Komutanlığına getirildiği vurgulandı.

Şüpheli şahısların hazırda bekleyen ambulanslarla öncelikle en yakın özel hastaneye, müteakiben Van Bölge Araştırma Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "O.Ş. isimli şahıs tedavi işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 20 Eylül 2020 günü taburcu edilmiştir. S.T. isimli şahsın tedavisine devam edilmektedir. İzahı yapılan iddialarla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Eylül 2020 tarihi itibarıyla adli süreç ve eş zamanlı olarak idarece idari soruşturma başlatılmış olup olay bütün boyutlarıyla titizlikle değerlendirilmektedir." denildi.

GÜNDEM HDP’yi ziyaret ettikten sonra evlat nöbetindeki anneleri ziyaret eden CHP'lilere ailelerden tepki

CHP DE ALET OLDU

HDP ile kol kola olan CHP de terör yandaşları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik atılan bu iftiraya alet olarak bir kez daha safını belli etti.

CHP Milletvekili Özgür Özel Twitter hesabından iddiaları doğrularcasına terör yandaşlarını destekledi.

Türkiye'yi 1990'lara döndürmeye çalışan, kamu gücünü kullanırken yasadışı yöntemlerde ısrar eden bir akılla karşı karşıyayız.



İki yurttaşımızın helikopterden düştüğü ya da atıldığı iddiaları hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır!



Bu konunun Meclis’te de takipçisi olacağız. https://t.co/g2JB7A7cb7 REKLAM September 21, 2020

OYNAT 00:59 Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş: İlkelerimizden uzaklaştıkça 70 bin üye kaybettik CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında partisinin ilkelerinden uzaklaştığını dile getirerek, son 18 ayda 70 bine yakın üye kaybettiklerini söyledi. Yarkadaş, 'Partinin ilkelerinden uzaklaştıkça, üye de kaybediyoruz. İstanbul'da son 18 ayda, 41 bin 157 üye istifa etmiş. Sadece Kadıköy'de, belediyesini bizim yönettiğimiz Kadıköy'de, 2 bin 400 üye 18 ayda istifa etmiş. İzmir'de, 25 bin 17 kişi son 18 ayda istifa etmiş. Malatya'da bin 642 kişi istifa etmiş.' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 02:03 DHKP-C'li Timtik için taziyelerin yayınlandığı CHP'nin Sözcüsü Öztrak: Biz teröriste sahip çıkmayız, yorum yapmak suç mu? Cezaevinde başlattığı eylem sonucu ölen DHKP-C'li terörist Ebru Timtik için, başta CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere pek çok isim taziye yayınlanmıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: CHP teröre teröriste sahip çıkmaz. CHP bu ülkenin kurucu partisidir. Bir arkadaşımız çıkıp yorum yapmış. Yorum yapmak suç mu? Sonra da gözaltına alınıyor. Bu olmaz.' BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 01:39 CHP'li Kaftancıoğlu'ndan DHKP-C’li Timtik için taziye mesajı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'in cezaevindeyken başlattığı eylem sonucu ölmesiyle ilgili taziyelerini belirtti. Kaftancıoğlu İstanbul Barosu önünde terörist için düzenlenen etkinlikte, 'Adil yargılanmayı talep ediyordu. Bu mücadeleyi böylesi acı bir günde bir kez daha paylaşmak isterim' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:58 CHP'li Tanrıkulu eylemde ölen DHKP-C'li Timtik için hükümete yüklendi: İsyan etmemek mümkün değil CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, Halk TV ekranlarında ilginç ifadeler kullandı. Başlattıkları eylemde hayatını kaybeden ve terör örgütü DHKP-C üyesi olmak suçundan hüküm giyen Ebru Timtik üzerinden hükümeti hedef alan Tanrıkulu, 'Sadece adil yargılanma talep ettiler. İsyan etmemek mümkün değil. Buna ne zamana kadar katlanacağız' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



