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Van Valiliği'nden HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarına yalanlama

Van Valiliği, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı Van F Tipi Cezaevi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder’in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Van Valiliğinden HDPli Gergerlioğlunun iddialarına yalanlama
HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu

HDP Kocaeli vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hükümlü Şervan Can Güder için cenaze aracı verilmediği yalanını ortaya attı.

Gergerlioğlu, "Türkiye bir utancı daha yaşadı! Van F'de şüpheli bir şekilde ölen "kalp krizi" denen 20 yaşındaki Kürt siyasi mahpus Şervan Can Güder'e cenaze aracı verilmedi. Oysa o devletin cezaevinde ölmüştü! " Size yok" dendi! Bu insanlık dışı işlere niye imza atıyorsunuz?" ifadelerini kullanarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı etiketledi.

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Güder’in hayatını kaybetmesinin ardından, Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracı F Tipi Cezaevi morgundan Güder’in cenazesini alarak otopsisi için Adli Tıp Kurumuna sevkini gerçekleştirmiştir.

Güder’e otopsisi yapılması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gönderilmesi için aile talep etmemesine rağmen Van Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze nakil aracı tahsis edilmiştir.

'AMAÇ ALGI OLUŞTURMAK'

Şervan Can Güder’in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumundan Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi morguna teslim edilmiş, bu nakil sırasında da video kaydı alınmıştır.

  • Yapılan bu asılsız paylaşımın tamamen olumsuz algı oluşturmak amaçlı olduğu hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, 'PKK terör örgütü müdür?' sorusuna tepki çeken cevap: Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor​
OYNAT 01:54
Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, 'PKK terör örgütü müdür?' sorusuna tepki çeken cevap: Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor​
Geçtiğimiz günlerde vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 3 ay önce katıldığı Halk Meclisi adlı YouTube kanalında Metehan Aykut'un sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

'PKK'yı bir terör örgütü olarak niteliyor musunuz?' sorusu üzerine Gergerlioğlu, 'İki insan kavga ediyor. Bu kavga eden insanların mutlaka bir kavga nedeni vardır. Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor.' ifadeleriyle karşılık veriyor.


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