Van Valiliği'nden HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarına yalanlama

HDP Kocaeli vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hükümlü Şervan Can Güder için cenaze aracı verilmediği yalanını ortaya attı.

Gergerlioğlu, "Türkiye bir utancı daha yaşadı! Van F'de şüpheli bir şekilde ölen "kalp krizi" denen 20 yaşındaki Kürt siyasi mahpus Şervan Can Güder'e cenaze aracı verilmedi. Oysa o devletin cezaevinde ölmüştü! " Size yok" dendi! Bu insanlık dışı işlere niye imza atıyorsunuz?" ifadelerini kullanarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı etiketledi.

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VALİLİK VİDEO PAYLAŞTI

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Güder’in hayatını kaybetmesinin ardından, Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracı F Tipi Cezaevi morgundan Güder’in cenazesini alarak otopsisi için Adli Tıp Kurumuna sevkini gerçekleştirmiştir.

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Güder’e otopsisi yapılması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gönderilmesi için aile talep etmemesine rağmen Van Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze nakil aracı tahsis edilmiştir.

Van F Tipi Cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder’in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki sosyal medyadaki asılsız paylaşımlar ile ilgili basın açıklaması...



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



🔗https://t.co/crf0mLbPJq pic.twitter.com/cKjXX6Unmg — T.C. Van Valiliği 🇹🇷 (@tcvanvaliligi) March 23, 2022

'AMAÇ ALGI OLUŞTURMAK'

Şervan Can Güder’in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumundan Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi morguna teslim edilmiş, bu nakil sırasında da video kaydı alınmıştır.

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Yapılan bu asılsız paylaşımın tamamen olumsuz algı oluşturmak amaçlı olduğu hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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