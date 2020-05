Van Valisi Bilmez: Şu an hastanede yatan 120 korona hastamız var Van Valisi, ilde vaka artışı ile ilgili açıklamalarda bulundu: Şu an hastanede yatan 120 korona hastamız var Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, kentteki vaka artışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran'da ilk vakalar açıklanınca endişe duyduklarını belirten Bilmez, "Türkiye'nin, bizim de endişemiz bu hastalığın İran'dan Van'a, Van'dan da Türkiye'ye yayılabileceğiydi. Bu nedenle sınırda alınabilecek tüm önlemleri almaya başladık. Fakat kırsalda kurallara uymayanlar yüzünden vaka sayısında da artış yaşandı. Şu an hastanemizde yatan 120 civarında hastamız var. Yoğun bakımda ise 3 hastamız var. Vaka sayımızda 390 oldu" diye konuştu.

Haber Merkezi 13 Mayıs 2020, 10:32 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2020, 10:48 DHA