Van'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Son teknolojiyi kullanılarak üretilen sahte paraların çıplak gözle anlaşılmasının mümkün olmadığını belirten İslam Memiş, \"Daha önceki sahte paraları insanlar, biraz dikkat ederek çıplak gözle ayırt edebiliyordu. Bugünkü teknolojik imkanlar karşısında sahte paranın ayırt edilmesi neredeyse imkansız. Bizim gibi uzmanların bile çok dikkat etmesi gerekiyor. Hatta bunu destenin arasına koysanız, çoğu dövizci ve tüccarın gözden kaçırma olasılığı çok yüksek. Para sayma makinelerinden hızlıca geçiyor. Hatta ATM'lerden geçtiği bilgisi bile kulaklarımıza geliyor. Örneğin bu elimdeki sahte dolar, sesine, kabartmalarına baktığınız zaman birebir taklit, çok kaliteli bir sahte basım yapmışlar\" diye konuştu.