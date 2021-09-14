Gündem Vanda 14 kişilik minibüse bindirilen 71 düzensiz göçmen yakalandı
VAN

Van'da 14 kişilik minibüse bindirilen 71 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye ekiplerinin durdurduğu 14 kişi taşıma kapasiteli minibüste 71 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Vanda 14 kişilik minibüse bindirilen 71 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da jandarmanın yaptığı kontrollerde durdurulan 14 kişi taşıma kapasiteli minibüste 71kaçak göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın devriye ekipleri, dün saat 06.00 sıralarında Gürpınar-Gevaş kara yolunda 71 düzensiz göçmenin bindirildiği minibüsü durdurdu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan minibüs şoförü şüpheli E.Y, yaklaşık 500 metre ileride jandarma ekiplerince yakalandı.

ORGANİZATÖRÜN OYUNUNU JANDARMA FARK ETTİ

Bu arada düzensiz göçmenleri sınırdan geçirerek öncülük ettiği belirlenen şüpheli K.P'nin de yakalanmamak için göçmenlerin arasına saklandığını fark eden jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Van'da yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor
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Van'da yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor
Van'ın İran sınırında ve kent merkezinde güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan işlemlerin ardından sınır dışı ediliyor. Sınır hattını ve kent çevresini İHA, SİHA, helikopter ve drone ile kontrol altında tutan güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla da ülkeye yasa dışı yollarla giren yüzlerce göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediyor.

İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, 'Göçmenler sınır dışı edilmek üzere merkezimize teslim ediliyor. Merkezde kalanlara üç öğün yemek veriliyor, sportif faaliyetlerden ve açık havadan yararlanma imkanı sunuluyor. Göçmenleri mevzuat çerçevesinde sınır dışı edilmesi konusunda üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Yakalanan her düzensiz göçmen daha önce herhangi bir suça karışmış mı? Türkiye'ye daha önce giriş yapmış mı? Bu konularda araştırma yapılıyor. Parmak izi ve fotoğraf üzerinden sorguları yapıldıktan sonra sınır dışı prosedürü başlıyor. Seyahat belgesi temin edilerek ülkelerine sınır dışı ediliyorlar.'

Bakanlık, Van Valiliği ve Göç İdaresi olarak göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Omurca, 'Göçmenlere insani şartlarda muamele etmek, usulüne uygun şekilde ülkelerine geri göndermek birinci önceliğimizdir.' dedi.

Olayda kullanılan 14 kişi taşıma kapasiteli araca el konulurken, düzensiz göçmenler de işlemlerinin yapılması için ilgili kurumlara teslim edildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü E.Y ile K.P'nin ifade işlemleri jandarmada sürüyor.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

Polis ekipleri Van'da son bir haftada 299 düzensiz göçmen yakaladı
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Polis ekipleri Van'da son bir haftada 299 düzensiz göçmen yakaladı
Van'da son bir haftada 299 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları gerekçesiyle 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapanların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 6-12 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 299 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ayrıca suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte 135 bin 325 lira idari para cezası uygulandı. Suçta kullanılan 9 araca da el konuldu.

Açıklamada, Van Emniyet Müdürlüğü olarak il genelinde ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve onları organize eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.


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