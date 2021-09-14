Van'da 14 kişilik minibüse bindirilen 71 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın devriye ekipleri, dün saat 06.00 sıralarında Gürpınar-Gevaş kara yolunda 71 düzensiz göçmenin bindirildiği minibüsü durdurdu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan minibüs şoförü şüpheli E.Y, yaklaşık 500 metre ileride jandarma ekiplerince yakalandı.

ORGANİZATÖRÜN OYUNUNU JANDARMA FARK ETTİ

Bu arada düzensiz göçmenleri sınırdan geçirerek öncülük ettiği belirlenen şüpheli K.P'nin de yakalanmamak için göçmenlerin arasına saklandığını fark eden jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

OYNAT 00:59 Van'da yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor Van'ın İran sınırında ve kent merkezinde güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan işlemlerin ardından sınır dışı ediliyor. Sınır hattını ve kent çevresini İHA, SİHA, helikopter ve drone ile kontrol altında tutan güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla da ülkeye yasa dışı yollarla giren yüzlerce göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediyor.



İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, 'Göçmenler sınır dışı edilmek üzere merkezimize teslim ediliyor. Merkezde kalanlara üç öğün yemek veriliyor, sportif faaliyetlerden ve açık havadan yararlanma imkanı sunuluyor. Göçmenleri mevzuat çerçevesinde sınır dışı edilmesi konusunda üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Yakalanan her düzensiz göçmen daha önce herhangi bir suça karışmış mı? Türkiye'ye daha önce giriş yapmış mı? Bu konularda araştırma yapılıyor. Parmak izi ve fotoğraf üzerinden sorguları yapıldıktan sonra sınır dışı prosedürü başlıyor. Seyahat belgesi temin edilerek ülkelerine sınır dışı ediliyorlar.'



Bakanlık, Van Valiliği ve Göç İdaresi olarak göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Omurca, 'Göçmenlere insani şartlarda muamele etmek, usulüne uygun şekilde ülkelerine geri göndermek birinci önceliğimizdir.' dedi. BiP'te paylaş

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Olayda kullanılan 14 kişi taşıma kapasiteli araca el konulurken, düzensiz göçmenler de işlemlerinin yapılması için ilgili kurumlara teslim edildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü E.Y ile K.P'nin ifade işlemleri jandarmada sürüyor.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.