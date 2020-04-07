Van’da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Dünya

BM Güvenlik Konseyi ilk kez koronavirüsü görüşecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ilk kez perşembe günü yeni tip koronavirüs salgınını video konferans ile görüşecek. Diplomatik kaynaklar eleştiri ve suçlamaların odağı olma endişesi taşıyan Çin'in toplanma fikrine sıcak bakmadığını söyledi.