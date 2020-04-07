Gündem Vanda 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi
VAN

Van’da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Van’da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 193 kilo eroin ve 23 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
193 kilo eroin ve 23 kilo metamfetamin ele geçirildi.
193 kilo eroin ve 23 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

  • “Bu kapsamda 6 Nisan 2020 tarihinde İran ülkesinden atlarla uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin alınması üzerine Çaldıran ilçesi Uzunburun mevkiinde hudut karakolu ile icra edilen müşterek faaliyet sonucunda 193 kilogram eroin ve 23 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.”
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