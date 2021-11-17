Van'da 311 yıllık cami ilgi odağı oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde, 1710 yılında inşa edilen tek kubbeli Hamurkesen Camisi, bugünlerde sonbahar renklerine bürünen ağaçların arasındaki görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Üzerindeki kitabeye göre köyde yaşayan dönemin emiri Seyyit Muhammed'in yaptırdığı tarihi cami, 1915 olayları sırasında Ermeni çetelerce yakıldı.

Daha sonra yöre halkı tarafından onarılan cami, 1991-1994 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülü olarak restore edildi.

Yakınındaki cami ve türbelerden dolayı her yıl yüzlerce kişinin ziyaret ettiği cami, sonbaharda sararan ağaçlarla bütünleşen manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, AA muhabirine, caminin Osmanlı kültür mirası açısından önemli olduğunu söyledi.

HAYAT AVM yerine cami kültürü: Çocuklarımızın camide sosyalleşmesini istiyoruz

Caminin bölgede az rastlanan Osmanlı tek kubbe yapısına sahip olduğunu belirten Kulaz, "Eski Van şehrinde bulunan Hüsrev Paşa ve Kaya Çelebi camileri örnek alınarak yapılmış. Bu açıdan cami, Osmanlının kültür mirası açısından bölgede önemli bir yere sahip. Düzgün kesme taş malzemeyle yapılan cami, 1915 Olayları sırasında Ermeni çeteleri tarafından yapılan tahribata rağmen halen ibadete açık durumda. Bu bölgede özellikle kırsal kesimlerde bu tür yapılar yok denilebilecek kadar az. Bu bağlamda caminin sonraki kuşaklara aktarılması ve daha iyi korunması yönünde çalışmaya ihtiyaç var." diye konuştu.

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FOTOĞRAF 9 İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Yeni Cami’de restorasyon çalışmalarının yüzde 85’i tamamlandı. 1597 yılında inşaatına başlanan ve 1663 yılında ibadete açılan tarihi Yeni Camii’nde 2016 yılından bu yana süren restorasyonlarda kalem işçiliğinden minareye, kubbeden çini işçiliğine kadar birçok alanda titiz bir çalışma yürütülüyor. Restorasyon çalışmaları sürerken, camii ibadete ve ziyarete açık tutuluyor. Camiinin özgün halinin korunmasına özen gösterilerek yapılan çalışmalarda, her bir işlem alanında uzman bir ekip tarafından yapılıyor. Restorasyon çalışmalarını yerinde takip eden Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Emre Öztürk, çalışmalarının başlamasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen yeni projelendirmeler yapılması gereken durumların ortaya çıktığını dile getirerek, “Restorasyon çalışmalarımız 2016 yılında başladı. Kapsamlı restorasyon çalışması yapılıyor. Restorasyon yaparken uzun bir süre daha restorasyon görmemesi amacıyla hareket ediyoruz. O yüzden detaylı ve sağlıklı bir restorasyon çalışması yapıyoruz. Camiimizde bir Çini yapımız var. Bu da yaklaşık 30 bin adet Çini’ye tekabül ediyor. Bunların bir kısmı yerinden sökülüyor. Yerinde müdahale edilenler var, talimatları yapılanlar var. Kepenk dediğimiz iç pencereleri kapattığımız kapılar var, Yeni Camii’nde. Kapı ve ahşap işi çok fazla” dedi. Öztürk, “Zamanının en nitelikli kapıları belki Yeni Cami’de diyebiliriz. Bu kapıların tamamı sökülüyor. Onarımları yapılıyor. Sedef kapılar var, Kündekari kapılar var, bunlar yapılıyor ve yerine konuluyor. Burada vardiyalı çalışıyoruz. 50 çalışanın üzerinde ekibimiz var. Çalışmalarımızda bir de camiimizin ziyaret bölgesinde olması ve ibadete de açık tutmamız gerektiği mantığıyla çalışmalarımızı kısım kısım yapıyoruz. İşimizin bittiği kısımları tekrardan kullanıma açıyoruz. İş yapacağımız sahaları da tekrardan kapatıyoruz ama maksimum personelle çalıştığımız söylenebilir” ifadelerini kullandı. Öztürk, restorasyon çalışmalarının uzun sürmesinin doğal olduğunu söyleyerek, “Restorasyon çalışmalarımız, restorasyon doğasına uygun bir şekilde sürüyor. Yeni Camii önünden günde milyonlarca insanın geçtiği Eminönü bölgesinde olduğu için bu yorumlara hedef oluyor ama Yeni Camii çok nitelikli bir eser, bu çalışmanın kısa sürmesi zaten sorun olur. Özellikle vatandaşlarımız restorasyon konusunda acele bitmesini değil yavaş bitmesini istesinler. 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarımızdan hemen bir yıl sonra ahşap atölyemizi kurduk. Ahşap atölyemiz oldukça nitelikli ve donanımlı ustalarımızdan meydana geliyor. Hatta ahşap atölyesi olarak alanında en iyi atölyemiz diyebiliriz” diye konuştu. Yeni Camii’nin döneminin ahşap işçiliğinin üstünde bir kalite ile yapıldığını dile getiren Öztürk, “126 tane pencere, 10 adet sedefli kapı ve 6 adet cümle kapısı bulunmakta. Bir sedef kapının veya bir cümle kapısının onarıma alınmasıyla onarımının bitmesi 4-5 ay sürebiliyor. 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarımızı 2022 yılının ikinci yarısında bitirmeyi düşünüyoruz. Camiimiz restorasyona alındığı günden beri ne ibadete ne de ziyaretçiye kapatılmadı. Restore işlemlerinin uzun sürmesinin bir sebebi de budur. Çalışmalar şu an için yüzde 85 mertebesinde tamamlandı. Kalan yüzde 15’i de hızlı bir şekilde tamamlayıp halkın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu. Eminönü’ndeki Yeni Cami'nin restorasyonunda sona doğru: Yüzde 85'i tamam İstanbul'un 356 yıldır simgesi haline gelen Eminönü'ndeki Yeni Cami'de restorasyon çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı. 2016 yılında başlayan genel restorasyon çalışmalarının 2022 yılının ikinci yarısında tamamlanarak, caminin ziyarete açılması planlanıyor.

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8 yıldır camide görev yapan imam Mehmet Kuş ise camiyi yıl içinde yüzlerce turistin ziyaret ettiğini aktardı.

Tarihi dokusu ve 300 yılı aşkın geçmişi bulunan caminin hala insanlara huşu içinde ibaret etme imkanı sunduğunu dile getiren Kuş, "Böyle bir camide görev yapmaktan mutluluk duyuyorum. Geçen ay Van'a gelen bir turist camimize geldi. İşaret diliyle anlaşabiliyorduk. Buraya olan hayranlığını anlatmaya çalışıyordu. Sadece Avrupa ülkelerinden değil özellikle İran ve Irak’tan da ziyaretçilerimiz oluyor." dedi.

Hamurkesen Mahalle Muhtarı Şükrü Sütçü ise caminin Ermeni çeteleri tarafından yakıldıktan sonra bölgedeki insanlar tarafından onarıldığını anlattı.

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Sütçü, "Mahallemizde bulunan mezar taşlarının üzerinde 800 yıl öncesine ait tarihler var. 72 evliyanın kabrinin olduğunu biliyoruz. Bize aktarıldığı kadarıyla caminin yapımı için Ağrı ve Bitlis'ten taş getirilmiş. İnsanlar sürekli mahallemize gelerek burayı ziyaret ediyor." ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF 13 Esentepe Mahallesi'ndeki Taşlıbel Camisi'nde 1992 yılında göreve başlayan Aydemir, 1995 yılından itibaren camiye evinde hobi amaçlı yetiştirdiği çiçeklerden getirmeye başladı.<br><br> Mahalle sakinlerinin de desteğiyle zamanla adeta botanik bahçesine dönüştürülen caminin adı da iki yıl önce Çiçekli Cami olarak değiştirildi. Camide, 300'den fazla saksı çiçeği bulunuyor. İmam hatip Ahmet Aydemir camiyi mahallelilerin ve çocukların daha çok ilgisini çekecek hale getirdiği için mutluluk duyduğunu söyledi.<br><br> Bu çalışmasından dolayı geçen yıl Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilen \"Uluslararası İyilik Ödülü\"nü kazandığını anlatan Aydemir, şöyle konuştu:<br><br><br><br>\"1995 yılında evimden çiçek getirmeye başladım. Cami cemaatinin hoşuna gitti, onlar da getirdi. Yaz kursuna gelen öğrencilerin dikkatini çekti. Şu an mahallemizdeki 300 öğrencinin camide çiçeği var. Buraya gelirler bakım yaparlar. Gayemiz camiyi, çiçeği, canlıyı ve çevreyi sevdirmek... Çiçeği seven çocuğun asla çevresine zararı olmaz, biz de böyle bir neslin yetişmesine vesile oluyoruz. Cenabı Allah'ın yeryüzündeki evleri olan camilerin her şeyin en güzeline layık olduğuna inanıyorum. Botanik bahçesi gibi olan bu camide çiçekler arasında ibadet yapmanın zevki ayrı oluyor.\" \"Yeşil bir alanda görevi yerine getiriyoruz\" <br><br><br><br>Mahalle sakinlerinden İsmail Erdoğmuş da camiye gelenlerin girişten itibaren çiçeklerle karşılandığını, görüntünün kendilerini etkilediğini aktararak, \"Ahmet hocadan Allah razı olsun. Buraları bu şekle getirip ayrı bir dekor kazandırdı. İnsan burada ormanların arasında namaz kılıyormuş gibi oluyor. Yeşil bir alanda görevi yerine getiriyoruz, çok memnunuz.\" dedi. Ankara'dan gelerek Çiçekli Cami'yi ziyaret eden Feyzullah Okumuş, \"Camide çiçeklerin oluşturduğu güzelliği çevremdekilere anlatmak için fotoğraflar çektim. Herkes çiçek yetiştirir, bunu yaparken bakımını yapıp sürdürmek önemli. Burada bunu gördük. Allah razı olsun.\" ifadelerini kullandı. Camide yaz kursuna geldiği dönemde sahiplendiği çiçeğin bakımını yapan çocuklardan Emir Erkek de bazı günler içeride namaz kılıp çiçeği ile ilgilendiğini dile getirdi. Bu cami herkesi kendine hayran bırakıyor: Nevşehirli imam camiyi adeta botanik bahçesine dönüştürdü Nevşehirli imam hatip Ahmet Aydemir, görev yaptığı caminin içerisini çiçeklerle donatarak adeta botanik bahçesi haline getirdi. Aydemir "1995 yılında evimden çiçek getirmeye başladım. Cami cemaatinin hoşuna gitti, onlar da getirdi. Yaz kursuna gelen öğrencilerin dikkatini çekti. Şu an mahallemizdeki 300 öğrencinin camide çiçeği var. Buraya gelirler, bakım yaparlar. Gayemiz camiyi, çiçeği, canlıyı ve çevreyi sevdirmek" dedi. Mahalle sakinlerinden İsmail Erdoğmuş ise "İnsan burada ormanların arasında namaz kılıyormuş gibi oluyor" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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