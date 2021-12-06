Gündem Vanda 49luk depremin ardından 11 artçı sarsıntı meydana geldi
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Van'da 4.9'luk depremin ardından 11 artçı sarsıntı meydana geldi

Van'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından sabaha kadar artçı sarsıntılar meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, gece geç saatlere kadar dışarıda kaldı.

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Haber Merkezi DHA
Vanda 4.9luk depremin ardından artçı sarsıntılar - Son depremler
Tuşba'da gece saatlerinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 00.46'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.62 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Van merkez ile ilçelerinde de hissedildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. Saat 05.32'ye kadar büyüklükleri 1.1 ile 2.9 değişen 11 artçı sarsıntı meydana geldi.

Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem
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