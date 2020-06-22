Van’da 650 kişiyi istihdam edecek çağrı merkezi açılıyor

Çağrı merkezinin açılmasının kentte gençlere iş imkanı sağlaması noktasında önemli olduğunu ifade eden Vali Bilmez, “İlimizin işsizliğine bir nebzede olsa katkı sunacak bu çağrı merkezinde 650 gencimiz ağustos ayında işe başlayacak.

Bu sayının kısa bir süre sonra 1500’e çıkacağını umut ediyoruz. Firmanın böyle bir çabası var. 650 gencin işe başlayacak olmasını göz önünde bulundurarak firmanın teklif ettiği kirayı kabul eden bina sahibi ve iş insanı Zahir Kandaşoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Çimento ve şeker fabrikasından daha fazla istihdam sağlayacak olan çağrı merkezinin faaliyete geçtikten sonra istihdamı en fazla olan işletme olacağının altını çizen Bilmez, yatırımın hayata geçiyor olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.



İHA 650 kişi istihdam edilecek

Ağustos'ta hizmete girecek

650 kişiye yeni istihdam sağlayacak olan çağrı merkezinin ağustostan itibaren hizmete gireceğini dile getiren Operasyon Müdürü Ahmet Öznaneci ise

“Yer bulma konusunda valimiz ile iş insanı Zahir Kandaşoğlu bize destek verdi. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Van’a büyük bir çağrı merkezi açarak hizmete başlayacağız. Bu çağrı merkezi Van’a ve bu ülkenin evlatlarına hayırlı olsun” diye konuştu.

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İstihdamı sağlayacak çağrı merkezine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden bina sahibi Kandaşoğlu da

“Valimizin teşvikiyle binamızı çağrı merkezine kiraladık. Uzun vadede iki bin kişi bu merkezde iş sahibi olacak. Yüksek bir kira talebinde bulunmadık. Van’daki işsizliğin azalmasına katkı sağlamak adına çağrı merkezinin şartlarını kabul ettik. İşe başlayacak gençlere şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.