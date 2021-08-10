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VAN

Van'da bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler

Van’ın Özalp ilçesinde iki makinist, trenle düğün konvoyunun önünü kesti. Trenin durmasının ardından aşağıya inen makinistler konvoydakilerden bahşiş istedi. Bahşişi aldıktan sonra yollarına devam ettiler.

Haber Merkezi İHA
Vanda bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler
Olay, ​Van’ın Özalp ilçesinde meydana geldi.

Van’da iki makinist, yoldan geçen düğün konvoyunun önünü bahşiş için trenle kesti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Özalp ilçesinde yaşandı. İki makinist düğün konvoyundan bahşiş almak için sıra dışı bir yöntem kullandı.

Van Kapıköy Gümrük Kapısı güzergahı üzerinde çalışan tren, hemzemin geçide yaklaştığında makinistin düğün konvoyunu görmesiyle durduruldu.

Trenin durmasıyla iki makinist lokomotifinden dışarı çıktı. Konvoydakilerden bahşiş isteyen makinistler, bahşişi aldıktan sonra güzergahlarına devam etti.

Van'da bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler
OYNAT 00:47
Van'da bahşiş için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler
Van'ın Özalp ilçesinde iki makinist, trenle düğün konvoyunun önünü kesti. Trenin durmasının ardından aşağıya inen makinistler konvoydakilerden bahşiş istedi. Bahşişi aldıktan sonra yollarına devam ettiler.
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