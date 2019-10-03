Gündem Vanda bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi
VAN

Van'da bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Van'da uyuşturucu operasyonu
Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde 331 kilo 160 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

LİSA TESPİT ETTİ

  • Ekipler, ev, müştemilatı ve kamyonette arama yaptı. Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, müştemilatta çuvallar içerisine ve kamyonetin yakıt deposuna gizlenmiş 643 paket halinde 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler A.D, E.D, H.D, T.D, F.D ve V.D. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

DHA
Van’da 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildin

DHA
Van’da 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildin

DHA
Van’da 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildin

DHA
Van’da 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildin

DHA
Van’da 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildin
GÖKTÜRK-2den haber var

GÖKTÜRK-2'den haber var

​Türk mühendisler tarafından üretilen uydu İstanbul'u görüntüledi.
450 TLye saç çıkartan su!

450 TL'ye saç çıkartan su!

​Bakanlığın uyarısına rağmen çığ gibi yayılıyor.
Savaştanönceki son çıkış

Savaştan
önceki son çıkış

​İran ile Suudi Arabistan'dan siyasi çözüm mesajları.
Enflasyon tek haneye indi

Enflasyon tek haneye indi

Eylül'de aylık TÜFE yüzde 0,99, yıllık TÜFE yüzde 9,26 oldu.
Facebook'a<br>1.6 milyon lira ceza

Facebook'a
1.6 milyon lira ceza

'Doğum günü kutlayıcı' ile 280 bin Türk'ün verileri ihlal edildi.
New York Times'tan çarpıcı analiz

New York Times'tan çarpıcı analiz

'​Hiçbir şey Kaşıkçı'nın ölümünü haklı çıkarmaz ama boşuna ölmedi'.

İstanbulluları isyan ettiren kuyruklar

İstanbulluları isyan ettiren kuyruklar

Altunizade durağında bulunan ilginç sistem: Ücretli üst geçit.
Marmaris'te<br> korkutan deprem

Marmaris'te
korkutan deprem

Muğla açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İYİ Parti<br>yanlıştan dönüyor

İYİ Parti
yanlıştan dönüyor

Erdoğan düşmanlığında buluşan ittifak dağılıyor.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteoroloji'den son dakika hava tahmini.
Bir müptezelin uydurması

Bir müptezelin uydurması

MHP'den Devlet ​Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialara çok sert tepki.
At binenin kılıç kuşananın

At binenin kılıç kuşananın

​Etnospor Kültür Festivali bugün Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.
İhracatta<br>yükseliş sürüyor

İhracatta
yükseliş sürüyor

​Eylül ayı ihracatı 2018 rakamlarına göre yüzde 5 arttı.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Plastik atıklar, Erişilemeyen Ada'ya ulaştı.
Eve dönüş diplomasisi

Eve dönüş diplomasisi

​Suriyelilerin dönmeleri için uluslararası kamuoyunu harekete geçirilecek.
Su kıyameti kapıda

Su kıyameti kapıda

​Ekonomi dergisi Z Raporu'nun Ekim sayısı raflarda yerini aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.