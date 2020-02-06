Gündem Vanda çığ düşmesi ve İstanbuldaki uçak kazası dolayısıyla dünyadan taziye mesajları
VAN

Van'da çığ düşmesi ve İstanbul'daki uçak kazası dolayısıyla dünyadan taziye mesajları

Van'da çığ düşmesi ve İstanbul'daki uçak kazası dolayısıyla dünyadan taziye mesajları

Yabancı diplomatik misyonlar ve bazı ülkelerin dışişleri bakanları, Van'daki çığ felaketi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı kaza nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Haber Merkezi AA
Van'daki çığ felaketinde 34 kişi yaşamını yitirdi.
Van'daki çığ felaketinde 34 kişi yaşamını yitirdi.

Yabancı diplomatik misyonlar ve bazı ülkelerin dışişleri bakanları, Van'daki çığ felaketi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı kaza nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Soreide, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çığ felaketinden duyduğu üzüntüyü belirtti.

Büyük acı
GÜNDEM
Büyük acı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko Twitter’da, "Van’da yaşanan çığda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum" paylaşımını yaptı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Twitter'daki paylaşımında, "Çığ felaketinin kurbanlarının sevdikleriyle dayanışma. İstanbul'daki uçak kazasında yaralananların hepsinin de hızlı iyileşmesini diliyorum. Türk dostlarımızın ve müttefiklerin yanındayız" ifadesini kullandı.

Çığ faciasının dehşete düşüren kareleri
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Çığ faciasının dehşete düşüren kareleri
AFAD, Van'ın Bahçesaray ile Çatak ilçeleri arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.


Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, "Letonya, Türk dostlarımıza ve özellikle de korkunç çığ felaketinin kurbanlarının ailelerine dayanışmayı ifade ediyor." paylaşımında bulundu.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, "Güçlü kal Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'deki herkes. Kurban ailelerine ve tüm Türk dostlarımıza yürekten başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj, Twitter hesabından, "Türk kardeşlerimize ve kurbanların ailelerine en derin taziyelerimizi ifade ediyoruz." paylaşımını yaptı.

Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar felaket anlarını anlattı
OYNAT 01:36
Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar felaket anlarını anlattı
Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, yaralı olarak kurtulduğu ikinci çığ faciasında yaşadığı dehşeti anlattı. Uçar, 'Son iki kişi minibüsün altında ve çevresinde olabilir diye arama yapıyorduk. Minibüs baya aşağıda olduğu için iş makinesiyle aşağıya indirmemiz gerekiyordu. O an bir gürültü duyduk. Sonra kar altında kaldık. Üstte bir kepçe daha çalışıyordu, üstteki kepçe devrildi ve bizleri yerin dibine kadar savurdu. Ben yarıya kadar kar içerisindeydim. Kendi imkanlarımla çıktım. ' diye konuştu

Diğer yandan, Paraguay Dışişleri Bakanlığı, ABD, Belçika, Fransa, İrlanda, Kazakistan ve Rusya'nın Ankara büyükelçilikleri de çığ felaketi ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye taziye ve geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyada söz konusu başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten ülke ve temsilcilerine, gösterdikleri dayanışma için teşekkürlerini iletti.

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