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Van'da dört günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

11:55 . 4/02/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin oluşturulması, temel hak ve özgürlükler ile asayişin devamının temini, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van sınırları içinde 5 Şubat'tan geçerli 8 Şubat da dahil olmak üzere 4 gün süreyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, 2911 sayılı kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin A ve C fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihlerde mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."




#gösteri yasak
#van
#yürüyüş yasak
1 saat önce
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Van'da dört günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
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