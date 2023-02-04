Van'da dört günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da, bir kişinin gecelik konaklama fiyatı 4 bin 500 ile 6 bin lira arasında değişiyor. 'Beyaz cennet'e günübirlik taksi ile çıkmak isteyenler, gidiş-dönüş 690 TL'yi gözden çıkaracak. Teleferik ile gidiş-dönüşün 130 TL olduğu Uludağ'da, kayak öğrenmenin saati 900, kayak ekipmanlarının günlük kiralama bedeli ise 700 TL. Yarım sucuk ekmek ise 100-150 TL arasında satılıyor. Uludağ’da bir gecelik konaklama ile diğer giderlerin minimum maliyeti 6 bin TL’yi buluyor.