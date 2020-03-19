Gündem Vanda durdurulan minibüsün zulasından 7 bine yakın kaçak tıbbi maske çıktı
VAN

Van haberleri: Minibüsün zulasından 7 bine yakın kaçak tıbbi maske çıktı

Van'da durdurulan minibüsün zulasından 7 bine yakın kaçak tıbbi maske çıktı

Van'da şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan aramada, 138 paket halinde toplam 6 bin 900 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Tıbbi maskeler, araçta zulalanmış halde bulundu.
Tıbbi maskeler, araçta zulalanmış halde bulundu.

Van Emniyet Müdürlüğü, haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticaret yapan ve nakleden kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmaları kapsamında dün Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında, durumundan şüphelenilen bir minibüs durdurularak, arama yapıldı.

DHA

DHA

Minibüste yapılan detaylı aramada kapı ve yan doğal boşluklarına zulalanmış 138 paket halinde toplam 6 bin 900 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi.

Tıbbi maskelerle ilgili araç sürücüsü H.Ö., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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