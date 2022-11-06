Gündem Vanda Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 Operasyonu başlatıldı
VAN

Van'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Van'da 460 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar- Kış -10 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu' başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Vanda Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 Operasyonu başlatıldı
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Van'da 460 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 (Van- Çatak-Surik-Andiçen) - Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

AA

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) operasyonu başlatıldı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) operasyonu başlatıldı

Bakanlık açıklamasında, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 460 personelin bulunduğu 40 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

AA

Bingöl'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu' başlatıldı
GÜNDEM
Bingöl'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu' başlatıldı

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.

ÖSYM duyurdu

ÖSYM duyurdu

KPSS Ortaöğretim soru ve cevap anahtarı yayımlandı.
Beyaz petrol sevinci

'Beyaz petrol' sevinci

​Bir ilimizi heyecanlandıran haber.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun gündemle toplanıyor: Başörtüsü düzenlemesi ve enflasyonla mücadele masada

Sosyal konutta heyecan yarın başlıyor.

ABD'li ünlü şarkıcının sevenleri yasa boğuldu.

Dokuz ay içinde 25,5 milyon lira ciro yaptılar.

​Kalabalığa rastgele ateş açıp dokuz kişiyi yaraladı.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon.

Kütahya'da<br>heyecanlandıran keşif

Kütahya'da
heyecanlandıran keşif

​Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

​Bakanlık açıkladı: İki terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.