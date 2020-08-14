Van'da etkisiz hale getirilmişti: Gri kategoride arandığı ortaya çıktı Van'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan Belyan Bozyiğit olduğu belirlendi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Van'ın Çatak kırsalında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Belyan Bozyiğit olduğu belirlendi" denildi.

Haber Merkezi 14 Ağustos 2020, 10:05 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020, 10:41 AA