Van'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan Belyan Bozyiğit olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığınca, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de bulunan "Destan" kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu bildirildi.
11 Ağustos'ta Van Çatak kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2️⃣ teröristten birinin,
5️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ ₺’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edildi.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
11 Ağustos'ta Van Çatak kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2️⃣ teröristten birinin,
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 11 Ağustos'ta Van'ın Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edilmiştir."