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Van'da etkisiz hale getirilmişti: Gri kategoride arandığı ortaya çıktı

Van'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan Belyan Bozyiğit olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Van'ın Çatak kırsalında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Belyan Bozyiğit olduğu belirlendi" denildi.

Haber Merkezi AA
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İçişleri Bakanlığınca, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de bulunan "Destan" kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 11 Ağustos'ta Van'ın Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edilmiştir."

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