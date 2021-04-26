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VAN

Van'da evlat nöbeti devam ediyor: Kardeşim düğününü yapacaktı dağa kaçırdılar

Van'da, çocukları dağa kaçırılan 29 ailenin HDP önündeki eylemleri, 9'uncu haftada da devam etti. Dağa kaçırılan kardeşi Ergin için eyleme katılan Vehbi Tan, İstanbul'dan ilçeye düğünü için gelen kardeşinin, 2014 yılında 22 yaşındayken, PKK tarafından kaçırıldığını söyledi. Eyleme katılan Fevzi Yağmur ise Arapça kursuna giden oğlunun gece yarısı kaldığı evde kaçırıldığını anlattı.

Haber Merkezi DHA
Vanda evlat nöbeti devam ediyor: Kardeşim düğününü yapacaktı dağa kaçırdılar
Evlat nöbeti devam ediyor.

Van'da çocukları dağa kaçırılan 29 aile, her hafta perşembe günleri HDP il binası önüne yürüyüp, eylem yapıyor. Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrakları ile ‘Dağları kurtlara- kuşlara bırakın’, ‘Çocuklarımızı istiyoruz’, ‘Anneler nöbette’, ‘Artık yeter yakamızdan düşün’, ‘Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıyor. HDP binası önüne kadar slogan atarak, yürüyenlerden Vehbi Tan ile Fevzi Yağmur da yıllardır haber alamadıkları çocuklarını HDP ve PKK'dan istiyor.


'DÜĞÜNÜNÜ YAPACAKTI, KAÇIRILDI'

İstanbul'dan düğününü yapmak için Van Bahçesaray'a gelen kardeşi Ergin'in terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Vehbi Tan, "Kardeşimi Bahçesaray'da kaçırdılar. İstanbul'daydı, düğünü için geldi, 1 hafta sonra kaçırıldı. Kardeşimi kaçıran araç Gürpınar'da kaza yaptı. Kazadan sonra askerler getirip bize teslim etti. İyileşir iyileşmez tekrar kaçırdılar. Bu kez de siyah araçla kaçırdılar. Yakın arkadaşı, Ergin'in 3 arkadaşıyla birlikte pikniğe gittiğini bize söyledi. Ondan sonra haber alamadık. Askere bildirdik. 2014 yılının Nisan ayında kaçırıldı. Askerliğini de yapmıştı, 22 yaşındaydı. KPSS'ye hazırlanıyordu. Düğününü yapacaktı ama kaçırdılar" dedi.
Kardeşine seslenen Tan, "Buradan kardeşime sesleniyorum. Gelsin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olsun. Gittiği yer, yalan ve boş yerdir. Hiçbir ceza da vermezler. Biz onun için eyleme katılıyoruz. Bu eylemlere kardeşim bulununcaya kadar devam edeceğim" diye konuştu.

'ARAPÇA KURSUNA GİDİYORDU, KAÇIRDILAR'

6 yıl önce kaçırılan oğlu Kenan için eyleme katılan Fevzi Yağmur ise "Çocuklarımıza kavuşana kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Oğlum Kenan, beni dinliyorsan, biz gece gündüz senin arkandan ağlıyoruz. Dağ başında ne yapıyorsun? Gel, teslim ol. Diğer gençler de senden örnek alıp gelsinler. Kimse dağa çıkmasın. Benim oğlum Trabzon Hopa'daydı. Hafızlık okuyordu. Buraya geldi, Arapça kursuna gidiyordu. Gece kaldığı evde yakalayıp, götürdüler. Evlat hasreti çekiyorum" dedi.

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