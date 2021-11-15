Gündem Vanda gümrük kaçakçılığı operasyonu
VAN

Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van Emniyet Müdürlüğü

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8 - 14 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 3 bin 135 paket sigara, 550 adet puro, 5 kilo nargile tütünü, 30 adet elektronik sigara, 40 litre akaryakıt ve 264 adet elektronik sigara yan ürünleri ve cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 13 şüpheli şahısla ilgili gerekli adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.


Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarıyla milyonlarca liralık kamu zararı engellendi
GÜNDEM
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarıyla milyonlarca liralık kamu zararı engellendi

İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı darbe
FOTOĞRAF 9
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde, Kağıthane ve Ümraniye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ilçede operasyon yaptı.
Title
operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Title
Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon yaptığı adreslerden biri Kağıthane'ye bağlı Gürsel Mahallesi Vefa Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katı oldu.
Title
Saat 06.00'da adrese gelen ekipler evde yaptıkları işlemlerin ardından iki kişiyi gözaltına aldı.
Title
Ümraniye, Madenler Mahallesi Kalkandere Sokak'ta bulunan adrese yapılan baskında da ekipler bir kişiyi gözaltına aldı.
Title
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Title
Title
Title
İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı darbe
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Akaryakıtla 15 milyar TL kaçırmışlar
GÜNDEM
Akaryakıtla 15 milyar TL kaçırmışlar
Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım

'Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım'

​Terörün pençesinden kurtulan Mustafa asker olacak.
Hürmüz Boğazında tehlikeli yakınlaşma

Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma

​İran helikopteri ABD savaş gemisi USS Essex'i taciz etti.
Şehir planı 3 ay sonra tamam

Şehir planı 3 ay sonra tamam

​Kanal İstanbul'da geri sayım.
Soru çalamayınca fırça yediler

Soru çalamayınca fırça yediler

​Gülen: Neden sıfır çektiniz?
Savaşa hazırlık

Savaşa hazırlık

​Ukrayna-Rusya hattında gerilim tırmanıyor.
Tarihi bırak bugün için helallik dile

Tarihi bırak bugün için helallik dile

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP liderine bu sözlerle tepki gösterdi.

Yaşasın ekmek!

Yaşasın ekmek!

​“Yaşasın Taliban!” sloganına şoförümüz “Yaşasın Ekmek!” diye karşılık verdi.

Bayrağın mavisini değiştirdi

Bayrağın mavisini değiştirdi

Macron, mavi-beyaz-kırmızı Fransa bayrağının parlak mavisini 'koyu lacivert'e çevirdi.

Hastane önü açıkhava AVM’si

Hastane önü  açıkhava AVM’si

Ne ararsanız bulmak mümkün.
KKTC 38. yaşında

KKTC 38. yaşında

Ersin Tatar: Özgür yaşadığımız vatana sahipsek bu Mücahit ve Mehmetçik sayesindedir.
AK Parti strateji ekibi kurdu

AK Parti strateji ekibi kurdu

​Muhalefetin yalanlarıyla mücadele edip saha analizi yapacak.
Bakü’ye iş adamı çıkarması

Bakü’ye iş adamı çıkarması

​Uluslararası İş Forumu'nun 25'inci toplantısı Azerbaycan'da yapıldı.
Kırmızı küre Türk Telekom oldu

Kırmızı küre Türk Telekom oldu

​AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu opera salonu Türk Telekom'un adını taşıyacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.