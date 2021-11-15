Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8 - 14 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 3 bin 135 paket sigara, 550 adet puro, 5 kilo nargile tütünü, 30 adet elektronik sigara, 40 litre akaryakıt ve 264 adet elektronik sigara yan ürünleri ve cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 13 şüpheli şahısla ilgili gerekli adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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GÜNDEM Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarıyla milyonlarca liralık kamu zararı engellendi

FOTOĞRAF 9 İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde, Kağıthane ve Ümraniye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ilçede operasyon yaptı. operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon yaptığı adreslerden biri Kağıthane'ye bağlı Gürsel Mahallesi Vefa Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katı oldu. Saat 06.00'da adrese gelen ekipler evde yaptıkları işlemlerin ardından iki kişiyi gözaltına aldı. Ümraniye, Madenler Mahallesi Kalkandere Sokak'ta bulunan adrese yapılan baskında da ekipler bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı darbe İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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