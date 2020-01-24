Gündem Vanda hastane girişindeki çatı çöktü 9 yaralı
VAN

Van haberleri: Van'da hastane girişindeki çatı çöktü: 9 yaralı

Van'da hastane girişindeki çatı çöktü: 9 yaralı

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişindeki camekanlı bölümün çatısı, düşen kar kütleleri nedeniyle çöktü. Olayda 7'si hafif, 9 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hastanenin giriş bölümünde güvenlik tedbiri aldı.

Haber Merkezi DHA
Ekipler, hastanenin giriş bölümünde güvenlik tedbiri aldı.
Ekipler, hastanenin giriş bölümünde güvenlik tedbiri aldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Edremit ilçesindeki Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümü girişinde meydana geldi. Hastane binasının çatısında biriken kar kütleleri bir anda poliklinik girişindeki camekanlı çatı bölümünün üzerine düştü.

Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu: Hayvanlar telef oldu araç kullanılamaz hale geldi
GÜNDEM
Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu: Hayvanlar telef oldu araç kullanılamaz hale geldi

Olayda 7'si hafif, 9 kişi yaralandı.

Olayda 7'si hafif, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, hastane personeli tarafından acil servise kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hastanenin giriş bölümünde güvenlik tedbiri aldı.

Yaşanan olayda can kaybı olmadı.

Yaralı diğer 7 vatandaşımızdan biri de güvenlik elemanı

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, can kaybının olmadığını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Saat 12.30 civarında aşırı kar yağışı nedeniyle bir çökme olayı gerçekleşti. Bu olayda tüm kurumlarımızla beraber zamanında müdahale edildi. Şu anda 7 vatandaşımız hafif yaralı, diğer 2 vatandaşımız da camın atında kaldıkları için kafalarında yaralanma var. Bu iki vatandaşımızı servise yatırdık. Bunların şu anda ağır bir durumu yok. Ancak takip etmemiz gerekiyor. Yaralı diğer 7 vatandaşımızdan biri de güvenlik elemanımız.
  • O da yaralıları kurtarırken eli yaralandı. Yaralılardan 7'si taburcu edilebilir durumda. Şu anda ağır yaralı herhangi bir hastamız yok. Herhangi bir paniğe, herhangi bir acil afet durumuna gerek yok. Şu anda emniyet ekipleri de gerekli tedbiri aldı. İkinci bir olayın önüne böylelikle geçilmiş olundu. Dünden bu yana aşırı bir kar yağışı var. Olayı çökme olabilecek yerlerde önlemlerimizi aldık."

Kar kütleleri bir anda poliklinik girişindeki camekanlı çatı bölümünün üzerine düştü.
Enkaz altında 30 kişi var

Enkaz altında 30 kişi var

Üç bakan Elazığ'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Yakından takip ediyoruztüm tedbirler alınıyor

Yakından takip ediyoruz
tüm tedbirler alınıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ depremi açıklaması.
Elazığda deprem: 14 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da deprem:
14 kişi hayatını kaybetti

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin ilk<br>provokasyonu

Depremin ilk
provokasyonu

​Berna Laçin'in paylaşımına tepki yağdı.
AFAD zamanla yarışıyor

AFAD zamanla yarışıyor

Tüm birimler afet bölgesinde arama kurtarma çalışması yapıyor.
Süreci yakından <br>takip ediyoruz

Süreci yakından
takip ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan açıklama.

Artçı sarsıntılar <br>azalarak devam edecek

Artçı sarsıntılar
azalarak devam edecek

​Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı.
Binanın çatısında yangın çıktı

Binanın çatısında yangın çıktı

Doğalgaz boruları hasar aldı, çatı alev topuna döndü.
Yer kabuğu<br>kırılmış olabilir

Yer kabuğu
kırılmış olabilir

​Prof.Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ çok kritik bir yer,gerilim çok yüksek.
100'den fazla yıkım var

100'den fazla yıkım var

​Depreme yakın ilçe Pütürge Başkanı Sülük'ten açıklama.
Soylu'dan deprem açıklaması

Soylu'dan deprem açıklaması

4 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Deprem çevre illerden de hissedildi

Deprem çevre illerden de hissedildi

Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.
Türkiye'ye<br>geçmiş olsun

Türkiye'ye
geçmiş olsun

Mustafa Şentop: ​Bölgedeki tespit ve çalışmalar süratle yürütülüyor.
AFAD'dan dört uyarı

AFAD'dan dört uyarı

​Depremin ardından kritik uyarılar.
Altun'dan deprem açıklaması

Altun'dan deprem açıklaması

Fahrettin Altun: Devletimiz tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir.
Soğuk ve don uyarısı

Soğuk ve don uyarısı

Meteoroloji deprem sonrası uyarılarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.