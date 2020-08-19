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Van'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay - Van haberleri

Van’da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay: Bıraktığı notla takdir topladı

Van'da Emrah Cesur isimli genç, aracını park etmek isterken önündeki araca çarptı. Çarptığı aracın plaka bölümünde hasar meydana geldiğini fark eden Cesur, araç sahibini çevre esnafa sordu ancak ulaşamadı. Bunun için çareyi not yazmakta bulan Cesur, yazdığı notu aracın sileceğine bırakarak oradan ayrıldı. Arkadaşının fark emesiyle camdaki nota ulaşan hasarlı aracın sahibi Halil Alkan ise, "Aracın tüm masraflarını karşılamaya hazırım" yazılı notu okuyunca yazılanları okuyunca çok duygulandı. Hemen notta yazılı telefon numarasını arayan Alkan, konuştuğu gence not için teşekkür ettiğini ve kendi aracının masrafını yine kendisinin karşılayacağını bildirdi.

Haber Merkezi İHA
Genç sürücü, çarptığı aracın sahibini bulamayınca “Aracın tüm masraflarını karşılamaya hazırım” şeklinde bıraktığı notla takdir topladı.
Genç sürücü, çarptığı aracın sahibini bulamayınca “Aracın tüm masraflarını karşılamaya hazırım” şeklinde bıraktığı notla takdir topladı.

Olay, cumartesi sabah saatlerinde Van’ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi’nde meydana geldi. Bitlis’in Ahlat ilçesinden ameliyat olmak için Van’a gelen Emrah Cesur isimli genç, sabah saatlerinde aracını uygun bir yere park etmek istedi. Bu sırada önüne park etmek istediği araca çarptı. Çarptığı aracın plaka bölümünde hasar meydana geldiğini fark eden Cesur, araç sahibini çevre esnafa sordu ancak ulaşamadı. Bunun için çareyi not yazmakta bulan Cesur, yazdığı notu aracın sileceğine bırakarak kuzeniyle Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı.

Arkadaşının fark emesiyle camdaki nota ulaşan hasarlı aracın sahibi Halil Alkan ise notta yazılanları okuyunca çok duygulandı.

Notu görünce kendi masrafını kendisi karşıladı

Arkadaşının fark emesiyle camdaki nota ulaşan hasarlı aracın sahibi Halil Alkan ise notta yazılanları okuyunca çok duygulandı. Hemen notta yazılı telefon numarasını arayan Alkan, konuştuğu gence not için teşekkür ettiğini ve kendi aracının masrafını yine kendisinin karşılayacağını bildirdi.

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“Demek ki insanlık ölmemiş”

Halil Alkan, aracına bırakılan notu görünce çok mutlu olduğunu belirterek, hasarın boyutunun önemli olmadığını önemli olan hakka, hukuka riayet etmek olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

  • "Sabah işe gelirken aracımı park halinde bıraktım. Akşama doğru arkadaşım aradı. Aracın yerini sordu. Aracın yanına gidip, araca birinin çarptığını söyledi. Araçta hasarın olup olmadığını sordum. O da büyük bir hasarın olmadığını söyledi. Ancak çarpan kişinin bir not bıraktığını söyledi. Ben o notu okurken çok memnun oldum. Notu bırakan kişiyle irtibata geçtim. Aracımda büyük bir hasar dahi olsaydı sırf o nottan dolayı yine kendim karşılayacaktım. O davranışından dolayı çok memnun kaldım. Demek ki insanlık ölmemiş. İçimizde hâlâ hakka, hukuka riayet eden, Allah’tan, kul hakkından korkan insanlar varmış."

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"Dünya malı için ahiretimizi satmaya değmez"

Çarptığı araca notu bırakan Emrah Cesur isimli genç ise araca çarptıktan sonra o halde bırakıp gitmek istemediğini söyledi.

Emrah Cesur isimli genç ise araca çarptıktan sonra o halde bırakıp gitmek istemediğini söyledi.

Aracın sahibini bulamadığı için telefon numarasının yazılı olduğu bir not bıraktığını dile getiren Cesur, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "İki yıldır Bitlis’in Ahlat içesinde oturuyorum. Ameliyat olmak için Van’a geldim. 22 gündür buradayım. Kuzenimle birlikte Bahçesaray’a gidecektik. Sabah saatlerinde park halindeki aracın ön tarafına park etmek istedim. Geri geri giderken aracımın orta kapısının açılan şeridi park halindeki aracın plaka çerçevesine takıldı. Dalgınlığıma geldi. Bu sırada ses geldi ben de araçtan indim. Çarptığım aracın plaka çerçevesi kırılmıştı. Sordurdum ama kimse araç sahibini tanımıyordu. Öyle bırakıp gitmek istemedim. Sonuçta bu bir haktır. Çok da önemli değildi, parası ödenebilirdi. Bu yüzden bir not yazmak istedim. Notta telefon numaramı yazdım ve akşam biri aradı. Çok sevinçliydi. Hasarınızı ödemek istiyorum dedim. ‘Kardeş arabamı param parça da etseydin senden bir şey almazdım’ dedi. Dünya malı için ahiretimizi satmaya değmez."

Van’da ‘insanlık ölmemiş’ dedirten olay: Bıraktığı notla takdir topladı
FOTOĞRAF 7
Title
Olay, cumartesi sabah saatlerinde Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bitlis'in Ahlat ilçesinden ameliyat olmak için Van'a gelen Emrah Cesur isimli genç, sabah saatlerinde aracını uygun bir yere park etmek istedi.
Title
Bu sırada önüne park etmek istediği araca çarptı. Çarptığı aracın plaka bölümünde hasar meydana geldiğini fark eden Cesur, araç sahibini çevre esnafa sordu ancak ulaşamadı. Bunun için çareyi not yazmakta bulan Cesur, yazdığı notu aracın sileceğine bırakarak kuzeniyle Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı.
Title
Notu görünce kendi masrafını kendisi karşıladı <br> <br> Arkadaşının fark emesiyle camdaki nota ulaşan hasarlı aracın sahibi Halil Alkan ise notta yazılanları okuyunca çok duygulandı. Hemen notta yazılı telefon numarasını arayan Alkan, konuştuğu gence not için teşekkür ettiğini ve kendi aracının masrafını yine kendisinin karşılayacağını bildirdi.
Title
“Demek ki insanlık ölmemiş <br> <br> Halil Alkan, aracına bırakılan notu görünce çok mutlu olduğunu belirtti. Hasarın boyutunun önemli olmadığını önemli olan hakka, hukuka riayet etmek olduğunun altını çizen Alkan, “Sabah işe gelirken aracımı park halinde bıraktım. Akşama doğru arkadaşım aradı. Aracın yerini sordu. Aracın yanına gidip, araca birinin çarptığını söyledi. Araçta hasarın olup olmadığını sordum. O da büyük bir hasarın olmadığını söyledi. Ancak çarpan kişinin bir not bıraktığını söyledi. Ben o notu okurken çok memnun oldum. Notu bırakan kişiyle irtibata geçtim. Aracımda büyük bir hasar dahi olsaydı sırf o nottan dolayı yine kendim karşılayacaktım. O davranışından dolayı çok memnun kaldım. Demek ki insanlık ölmemiş. İçimizde hâlâ hakka, hukuka riayet eden, Allah'tan, kul hakkından korkan insanlar varmış dedi.
Title
“Dünya malı için ahiretimizi satmaya değmez <br> <br> Çarptığı araca notu bırakan Emrah Cesur isimli genç ise araca çarptıktan sonra o halde bırakıp gitmek istemediğini söyledi.
Title
Aracın sahibini bulamadığı için telefon numarasının yazılı olduğu bir not bıraktığını dile getiren Cesur, sözlerini şöyle sürdürdü:
Title
“2 yıldır Bitlis'in Ahlat içesinde oturuyorum. Ameliyat olmak için Van'a geldim. 22 gündür buradayım. Kuzenimle birlikte Bahçesaray'a gidecektik. Sabah saatlerinde park halindeki aracın ön tarafına park etmek istedim. Geri geri giderken aracımın orta kapısının açılan şeridi park halindeki aracın plaka çerçevesine takıldı. Dalgınlığıma geldi. Bu sırada ses geldi ben de araçtan indim. Çarptığım aracın plaka çerçevesi kırılmıştı. Sordurdum ama kimse araç sahibini tanımıyordu. Öyle bırakıp gitmek istemedim. Sonuçta bu bir haktır. Çok da önemli değildi, parası ödenebilirdi. Bu yüzden bir not yazmak istedim. Notta telefon numaramı yazdım ve akşam biri aradı. Çok sevinçliydi. Hasarınızı ödemek istiyorum dedim. 'Kardeş arabamı param parça da etseydin senden bir şey almazdım' dedi. Dünya malı için ahiretimizi satmaya değmez.
Van’da ‘insanlık ölmemiş’ dedirten olay: Bıraktığı notla takdir topladı
Van'da park halindeki araca çarpan genç sürücü, çarptığı aracın sahibini bulamayınca “Aracın tüm masraflarını karşılamaya hazırım" şeklinde bıraktığı notla takdir topladı.
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