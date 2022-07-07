Van'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 10 yaralı

Torunuyla yemek yerken, kızının sekreterinin aradığını belirten Bülent Tekin, \"Torunumla yemek yiyorduk. O sırada kızımın sekreteri telefonla aradı. Ağlıyordu, sesler falan geliyordu. 'Gülistan kaçırıldı, yetiş' dedi. Ben de heyecanla yürümeye başladım. O sırada torunum da yürümeye başladı. Zaten 20 metrelik mesafeydi gideceğim yer. Yola çıktığımda meğerse çocuğu da arkamdan kaçırmışlar. Kalabalık vardı, ben de onlar da polisi çağırdık.