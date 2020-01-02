Van'da kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 3 çocuk gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp ihbarında bulunulan Taşdeniz'in cesedinin Kocapınar Mahallesi'ndeki evinden 3 kilometre uzaklıkta bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Taşdeniz'in öldürüldüğünü belirleyen ve olayın gerçekleştiği yerden 65 metre uzaklıkta bıçak bulan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu maktul ile aynı yaş grubundaki C.K, İ.T, H.İ.G. isimli 3 çocuğu gözaltına aldı.
Sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Serkan Taşdeniz'in cenazesi, Kocapınar Mezarlığında toprağa verildi.