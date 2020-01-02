Gündem Vanda kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 3 çocuk gözaltına alındı
VAN

Van'da kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 3 çocuk gözaltına alındı

Van'da kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 3 çocuk gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in öldürülmesiyle ilgili 3 çocuk gözaltına alındı. Sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Merkezi AA
14 yaşındaki Serkan'ı öldüren yaşıtı 3 şüpheli adliyede.
14 yaşındaki Serkan'ı öldüren yaşıtı 3 şüpheli adliyede.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp ihbarında bulunulan Taşdeniz'in cesedinin Kocapınar Mahallesi'ndeki evinden 3 kilometre uzaklıkta bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Taşdeniz'in öldürüldüğünü belirleyen ve olayın gerçekleştiği yerden 65 metre uzaklıkta bıçak bulan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu maktul ile aynı yaş grubundaki C.K, İ.T, H.İ.G. isimli 3 çocuğu gözaltına aldı.

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Sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Serkan Taşdeniz'in cenazesi, Kocapınar Mezarlığında toprağa verildi.

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