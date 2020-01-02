Van'da kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 3 çocuk gözaltına alındı

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Diyarbakır HDP il binası önünde annesi Hüsniye Kaya’nın, çocukları kayıp diğer ailelerle yaptığı oturma eyleminden etkilenip terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan

Mekiye Kaya (19), 5 yıl aradan sonra ailesiyle kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çok mutlu olduğunu belirten Mekiye Kaya, öğretmen olup, vatana ve millete hayırlı çocuklar yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.