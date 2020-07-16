Van'da keşif uçağı düştü: Yedi Emniyet mensubumuz şehit oldu

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15 Temmuz Malazgirt'tir Çanakkale'dir: Halkın destanı dördüncü yıl dönümünde yurt genelinde anıldı

Milletin istiklal ve istikbaline sahip çıktığı 15 Temmuz’un üzerinden 4 yıl geçti. O geceyi FETÖ’cü vatan hainlerinin ülkeyi yıkıp parçalamak, müstemleke haline getirmek için harekete geçtiği ama asıl olarak sokağa dökülen milyonların Çanakkale’deki gibi destan yazdığı bir gece olarak hep hatırlayacağız.