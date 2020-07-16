Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Vanda keşif uçağı düştü Yedi Emniyet mensubumuz şehit oldu
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
VAN

Van'da keşif uçağı düştü: Yedi Emniyet mensubumuz şehit oldu

Van'da keşif uçağının düşmesi sonrasında 2'si pilot olmak üzere 7 emniyet mensubumuz şehit oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanı Soylu: Van’dan kalkan 2’si pilot 7 personelli insanlı keşif uçağı Gevaş civarında gözden kayboldu. Saat 03.00 civarında uçağımız Artos dağına dağa çarparak kırıma uğradı. 7 personel şehit oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Vanda keşif uçağımız düştü: 7 şehit

Van'da keşif uçağımız düştü: 7 şehit

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu acı haberi gece yarısı duyurdu.
Meydanlar doldu taştı

Meydanlar doldu taştı

​Vatandaşlar gece boyu sokaklarda "demokrasi nöbeti" tuttu.
Siirtten acı haber

Siirt'ten acı haber

Pervari'deki operasyonlarda iki Özel Harekat polisimiz şehit oldu.
Twitter'da siber saldırı

Twitter'da siber saldırı

Çok sayıda siyasi ismin ve dev firmaların hesapları ele geçirildi.
15 Temmuz Malazgirt'tir Çanakkale'dir

15 Temmuz Malazgirt'tir Çanakkale'dir

​Halkın destanı dördüncü yıl dönümünde yurt genelinde anıldı.
Minnettarız

Minnettarız

​15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümünde kahramanlarımız unutulmadı.

Dünyada da unutulmadı

Dünyada da unutulmadı

​Dünyanın birçok yerinde şehitlerimizi anma etkinlikleri düzenlendi.

Halk ayakta

Halk ayakta

​Azerbaycan'da sokağa dökülen halk savaş istiyor.

Boru<br>hatları tehlikede

Boru
hatları tehlikede

​Sınır hattındaki Ermeni hedefleri yerle bir edildi.
Hırsız Fransa

Hırsız Fransa

​Fransızlar Suriye'deki tarihi eserleri çalıyor.
Dört bir yandan sela yükseldi

Dört bir yandan sela yükseldi

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sela okudu.
Bölgede büyük hasar var

Bölgede büyük hasar var

​Rus savaş uçakları El Bab'ı bombaladı.
Türkiye'de ilk kez gerçekleşti

Türkiye'de ilk kez gerçekleşti

Türk bayrağı ve 15 Temmuz logosu gökyüzünde yerini aldı.
Baraj gerilimi tırmanıyor

Baraj gerilimi tırmanıyor

Mısır acil açıklama istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.