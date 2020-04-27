Van'da koronavirüsü yenen Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu yeniden göreve başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 ay önce Kovid-19 teşhisi konan Prof. Dr. Çobanoğlu'nun görev yaptığı hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Tedavisinin ardından taburcu edilerek görevine başlayan Çobanoğlu, hastalığı süresince kendisine destek olan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür etti.

Sağlığına kavuşmasının meslektaşlarına da güç vereceğini belirten Ufuk Çobanoğlu, "Bu süreçte hem halkımıza, hem sağlık çalışanlarımıza moral ve güç vereceği düşüncesi, bu hastalığa yenik düşmemem gerektiği inancı, iyileşmeme büyük katkıda bulundu" dedi.

Vali Bilmez'in tedavi sürecini yakından takip ettiğini ve tüm imkanları iyileşmesi için seferber ettiğini anlatan Çobanoğlu, şunları kaydetti: