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Gündem Vanda koronavirüs tedbirlerine uymayan 74 toplu taşıma aracına 30 bin lira ceza
VAN

Van'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 toplu taşıma aracına 30 bin lira ceza

Van'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 74 toplu taşıma aracına 30 bin lira ceza

Van'da yeni tip koronavirüs denetimleri devam ediyor. M, V, H ve T plakalı araçlar denetlendi. Denetimlerde kurallara uymayan 74 toplu taşıma aracına 30 bin lira ceza verildi.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi Zabıta ekipleri, Sağlık İl Müdürlüğü ve kırsal bölgelerde Jandarma ekiplerinin katıldığı denetimlerde, M, V, H ve T plakalı araçlar denetlendi.

Durak dışı yolcu alma, kapasite üstü yolcu taşıma, maske ve hijyen kontrolü yapan ekipler, bir hafta içinde kurallara uymadığı belirlenen 74 toplu ulaşım aracına 30 bin lira ceza kesildi.

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