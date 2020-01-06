Van'da koyun yüklü kamyonette 32 kilogram eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları İ.A. idaresindeki 34 ET 8704 plakalı koyun yüklü kamyonette arama yaptı.

GÜNDEM Bolu'da durdurulan araçta kek paketine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasındaki gübrenin altına gizlenmiş 62 pakette 32 kilo 62 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan İ.A. ve C.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.