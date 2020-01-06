Gündem Vanda koyun yüklü kamyonette 32 kilogram eroin ele geçirildi
VAN

Van haberleri: Koyun yüklü kamyonette 32 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da koyun yüklü kamyonette 32 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde koyun yüklü kamyonette yapılan aramada 32 kilo 62 gram eroin bulundu.

Haber Merkezi AA
Kamyonetin kasasında gübrenin altına gizlenmiş halde bulunan 32 kilo eroin.
Kamyonetin kasasında gübrenin altına gizlenmiş halde bulunan 32 kilo eroin.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları İ.A. idaresindeki 34 ET 8704 plakalı koyun yüklü kamyonette arama yaptı.

Bolu'da durdurulan araçta kek paketine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM
Bolu'da durdurulan araçta kek paketine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasındaki gübrenin altına gizlenmiş 62 pakette 32 kilo 62 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan İ.A. ve C.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şekerlerin içinden uyuşturucu çıktı
GÜNDEM
Şekerlerin içinden uyuşturucu çıktı
Bakan Varanktan flaş açıklamalar

Bakan Varank'tan flaş açıklamalar

​Yerli otomobil 2022'nin sonunda üretim bandından inmiş olacak.
Kaçakla mücadelede milyarlar harcanıyor

Kaçakla mücadelede milyarlar harcanıyor

6 yıllık çalışma ile kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 54.9'a düştü.
Tarihe geçen anlar

Tarihe geçen anlar

Süleymani'nin cenazesinde Hamaney hüngür hüngür ağladı.
Aşırı yağış uyarısı

Aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
Her bin TL'de<br>100 TL cepte kalacak

Her bin TL'de
100 TL cepte kalacak

Uzun zamandır beklenen indirim yeni yılda geldi.
PKK yüzlerce<br>DEAŞ'lı teröristi saldı

PKK yüzlerce
DEAŞ'lı teröristi saldı

Bölgedeki aşiretler DEAŞ'lılara kefil oldu.

495 TL'yi aştı!

495 TL'yi aştı!

​ABD-İran gerilimi altını da hareketlendirdi.

20 milyon kiracının<br>zam oranı belli oldu

20 milyon kiracının
zam oranı belli oldu

​Son açıklanan veriye göre o oranı geçemeyecek.
Cepte taksit<br>sayısı düşüyor

Cepte taksit
sayısı düşüyor

​Son olarak 6 aya kadar indirilmişti.
'Kırmızı' alarm

'Kırmızı' alarm

​Meteoroloji'den Mersin için peş peşe uyarılar.
Payet sürprizi

Payet sürprizi

​Fransız yıldız bir kez daha Beşiktaş'a önerildi.
İhaneti unutturmaya çalışıyorlar

İhaneti unutturmaya çalışıyorlar

Mustafa Cengiz Zorlu toplantısıyla ilgili konuştu.
'Öldükten sonra paylaşılacaktır!'

'Öldükten sonra paylaşılacaktır!'

​Eski eşinden şiddet gören kadının yardım çığlığı.
Kale'nin<br>kapısı açılıyor

Kale'nin
kapısı açılıyor

​​MİT'in yeni karargahı 'Kale' bugün hizmete giriyor.
Din savaşı mı?

Din savaşı mı?

​ABD Başkanı Trump, İran'ı 1979 göndermesiyle tehdit etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.