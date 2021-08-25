Van'da MİT ve polisten ortak operasyon: Otelde 26 kaçak göçmen yakalandı

İran askerleri ekmek bile vermedi <br> <br> Hassen Kosar ise Pakistan ve İran askerlerinin yakaladıkları göçmenlere zulüm yaptığını öne sürdü. İran askerlerine görünmemek için gece gizli yollardan geldiklerini anlatan Kosar, Kaçakçılara 1200 dolar verip geldim. Ülkemizde savaş var, hangi tarafın yanında yer alsan diğer taraf öldürüyor. Biz ölmek istemiyoruz, bu nedenle de kaçtık. Savaş olmasaydı gelmezdik. ifadelerini kullandı.