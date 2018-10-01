Gündem Vanda öğrenci servisi takla attı 10 yaralı
VAN

Van Haberleri: Öğrenci servisi takla attı: Şoför ve 9 öğrenci yaralandı

Van'da öğrenci servisi takla attı: 10 yaralı

Van'da öğrenci servisinin takla atması sonucu, servisi sürücüsü ve 9 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi IHA
Ters dönen minibüs içerisinde kalan öğrenciler, yoldan geçen sürücüler tarafından çıkarıldı.
Ters dönen minibüs içerisinde kalan öğrenciler, yoldan geçen sürücüler tarafından çıkarıldı.

Van-Özalp karayolunun 26. kilometresinde öğrenci servisinin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ile birlikte 9 öğrenci yaralandı.

Kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aktaş Mahallesinden Van merkeze seyir halinde olan B.K. yönetimindeki 65 AL 903 plakalı öğrenci servisi, bölgede yapılan çalışmalar nedeniyle iki şeride düşen yolda, bir otomobilin şerit ihlali sonucu minibüs, yoldan çıkarak takla attı.

  • Ters dönen minibüs içerisinde kalan öğrenciler, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından çıkarıldı. Yaralı öğrenciler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakanın eşinden fenalaşan vatandaşa ilk yardım
GÜNDEM
Bakanın eşinden fenalaşan vatandaşa ilk yardım

Ölmek istemiyorum diyen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
GÜNDEM
Ölmek istemiyorum diyen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

28 milyon çocuk mülteci konumunda

28 milyon çocuk mülteci konumunda
Krizin yeni adresi: Kilise!

Krizin yeni adresi: Kilise!

​Ortodoks dünyasındaki çatlak derinleşiyor.
Misafirliğin gereğini bilin

Misafirliğin gereğini bilin

​Şanlıurfa Valisi'nden Suriyeli kanaat önderlerine net mesajlar.
Değişimde ısrarcıyım aday değilim

Değişimde ısrarcıyım aday değilim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu: Sorun yönetim biçimi ve ilkeler.

Alman firmalar takipte

Alman firmalar takipte

​Erdoğan açıkladı: Tek tek görüşmeler yapılacak
İyi ile kötüyüayırt edin

İyi ile kötüyüayırt edin

​Türkiye'de yaşayan Suriyeli baba ve kızının bu çağrısı hepimiz için.
AB Facebook'u sıkıştırıyor

AB Facebook'u sıkıştırıyor

Sosyal medya platformuna milyar dolarlık ceza kesilecek.

81 ilden Van Gölü için geldiler

81 ilden Van Gölü için geldiler

​Herkes bulduğu gibi bıraksa bu çalışmalara gerek kalmaz.
Türkiye'ninvekilsiz yılları

Türkiye'ninvekilsiz yılları

​95 yıllık tarihimizde 2 kez gördük.
Toplu mezar açıldı

Toplu mezar açıldı

​Endonezya'daki depremde yaşamını yitirenler defnediliyor.
Sosyal medyadabir linç daha

Sosyal medyadabir linç daha

​Lale Mansur, Atatürk ve Atatürkçülük üzerine yaptığı açıklamalar sonrası hedef oldu.
Hakkınızı kaybedebilirsiniz

Hakkınızı kaybedebilirsiniz

​Borcunu yeniden yapılandıranlara kritik uyarı.
Tarihin enyüksek seviyesi

Tarihin enyüksek seviyesi

Eylül'de yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştı.
10 bin araç içinTürkiye'ye geldiler

10 bin araç içinTürkiye'ye geldiler

​En fazla 6 gün içerisinde hasarı tamir edebiliyorlar.
ByLock'çulara operasyon

ByLock'çulara operasyon

​Ankara'da bu sabah polis ekipleri operasyon başlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.