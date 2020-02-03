Gündem Vanda polis, hırsızlık zanlısını karda bıraktığı izleri takip ederek yakaladı
VAN

Van'da polis hırsızlık zanlısını karda bıraktığı izleri takip ederek yakaladı

Van'da polis, hırsızlık zanlısını karda bıraktığı izleri takip ederek yakaladı

Van'da telefon kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli, karda bıraktığı izlerden takip edilerek yakalandı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda N.T. gözaltına alındı, zanlının evinde demir kesme makası bulundu.

Haber Merkezi AA
Kabloların kesildiği noktadan karda bırakılan izleri takip eden ekipler, 6 kilometrelik alanı taradı.
Kabloların kesildiği noktadan karda bırakılan izleri takip eden ekipler, 6 kilometrelik alanı taradı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Türk Telekom'a ait 700 metre telefon kablosu çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince, hırsızlık zanlılarının yakalanması için oluşturulan özel ekip,

çevredeki 7 güvenlik kamerasının 105 saatlik kaydını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Polis ekipleri, çevredeki 7 güvenlik kamerasının 105 saatlik kaydını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Villadaki ayak izleri yakalattı
GÜNDEM
Villadaki ayak izleri yakalattı

Kabloların kesildiği noktadan karda bırakılan izleri takip eden ekipler, 6 kilometrelik alanı taradı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda N.T. gözaltına alındı, zanlının evinde demir kesme makası bulundu.

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GÜNDEM
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Kabloların kesildiği noktadan karda bırakılan izleri takip eden ekipler, 6 kilometrelik alanı taradı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kamera kayıtlarında N.T'nin, makasla kestiği kabloyu çekerek götürmesi yer alıyor.

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