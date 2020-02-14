Gündem Vanda son 26 yılın kar kalınlığı rekoru
VAN

Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru

Van'da 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 516 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte, kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kar yağışı ve sis nedeniyle Van- Başkale yolundaki Güzeldere ve Kurubaş geçitleri ile Çaldıran- Doğubayazıt yolları, güvenlik gerekçesiyle zaman zaman trafiğe kapatılıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'da son 26 yılın kar kalınlığı rekorunun kırıldığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
1994'te 120 santimetre olarak ölçüldü. Kentte bu sene ise kar kalığı en yüksek 85 santimetreyi buldu.
1994'te 120 santimetre olarak ölçüldü. Kentte bu sene ise kar kalığı en yüksek 85 santimetreyi buldu.

Van ve çevre illerde yoğun kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı, 1 metreye yaklaştı. 260 mahalle ve 256 mezra yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için 177 iş makinesi ve 630 kişilik personel ile yoğun çalışma yürütülüyor. Büyükşehir ve İpekyolu belediyesi çalışanları, kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, kentte son 26 yılın kar kalınlığı rekorunun kırıldığını belirtti.

  • Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıla kadar en yüksek kar kalınlığı, 1994'te 120 santimetre olarak ölçüldü. Kentte bu sene ise kar kalığı en yüksek 85 santimetre ölçüldü.

Kara gömülen aracını aradı

Kar yağışı ile birlikte park halindeki bazı araçlar ise kara gömüldü. Araçlarını bulmakta zorluk çekenler, plakaları tek tek kontrol edip, kara gömülen araçlarına ulaşmaya çalıştı.

Kara gömülen aracını arayan bir kişi, son yılların en yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Kar yağışına sevindik; ama bu kez çok yağdı. Araçlarınızı bulmakta zorlanıyoruz. Plakaya bakarak, aracımı buldum" dedi.

Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru
FOTOĞRAF 14
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Kar yağışı ve sis nedeniyle Van- Başkale yolundaki Güzeldere ve Kurubaş geçitleri ile Çaldıran- Doğubayazıt yolları, güvenlik gerekçesiyle zaman zaman trafiğe kapatılıyor.
Title
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'da son 26 yılın kar kalınlığı rekorunun kırıldığını söyledi.
Title
Van ve çevre illerde yoğun kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı, 1 metreye yaklaştı.
Title
260 mahalle ve 256 mezra yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.
Title
Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için 177 iş makinesi ve 630 kişilik personel ile yoğun çalışma yürütülüyor.
Title
Büyükşehir ve İpekyolu belediyesi çalışanları, kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.
Title
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıla kadar en yüksek kar kalınlığı, 1994'te 120 santimetre olarak ölçüldü. Kentte bu sene ise kar kalığı en yüksek 85 santimetre ölçüldü.
Title
Kar yağışı ile birlikte park halindeki bazı araçlar ise kara gömüldü.
Title
Araçlarını bulmakta zorluk çekenler, plakaları tek tek kontrol edip, kara gömülen araçlarına ulaşmaya çalıştı.
Title
Kara gömülen aracını arayan bir kişi, son yılların en yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, Kar yağışına sevindik; ama bu kez çok yağdı. Araçlarınızı bulmakta zorlanıyoruz. Plakaya bakarak, aracımı buldum dedi.
Title
Title
Title
Title
Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru
Van'da 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 516 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte, kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.
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