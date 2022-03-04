Gündem Vanda tedirgin eden görüntü Dev kayaların 2 gündür aynı bölgeye düşmesi sonucu mahalle sakinlerini korkuttu
VAN

Van'da tedirgin eden görüntü: Dev kayaların 2 gündür aynı bölgeye düşmesi sonucu mahalle sakinlerini korkuttu

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçalarının 2 gündür aynı bölgeye düşmesi mahalle sakinlerini tedirgin etti.

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Haber Merkezi İHA
Vanda tedirgin eden görüntü: Dev kayaların 2 gündür aynı bölgeye düşmesi sonucu mahalle sakinlerini korkuttu
İki günden bu aynı bölgeye dev kayaların düşmesi sonucu Çatbayır Mahallesi’nin yolu ulaşıma kapandı.

Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesinde meydana gelen heyelan nedeniyle dev kaya parçaları yola düştü. 2 günden bu aynı bölgeye dev kayaların düşmesi sonucu Çatbayır Mahallesi’nin yolu ulaşıma kapandı.

Olay anında yolda araç bulunmaması büyük bir faciayı engellerken, mahalle Muhtarı Eyüp Kayan ve mahalle sakinleri olay yerine giderek durumu Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ile Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas’a bildirdi.

Kaymakam Kundakçı beraberindekiler ile bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Belediye iş makinesinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu dev kayalar kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.

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