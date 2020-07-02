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Gündem Vanda, teröristlerin hain planı deşifre edildi Sivil vatandaşlara yönelik eylemlerde EYP yapımında kullanacaklardı
VAN

Van haberleri: Van'da, teröristlerin hain planı deşifre edildi: Sivil vatandaşlara yönelik eylemlerde EYP yapımında kullanacaklardı

Van'da, teröristlerin hain planı deşifre edildi: Sivil vatandaşlara yönelik eylemlerde EYP yapımında kullanacaklardı

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 3 bin kilogram suni gübre ele geçirildi. Ele geçirilen suni gübrenin, teröristlerin önümüzdeki dönemde kritik askeri tesislere, kamu kurum ve kuruluşlarına, askeri ve sivil vatandaşlara yönelik düzenlenebilecek eylemlerdeğı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen toprağa gömülü suni gübreler, iş makinesinin yardımıyla çıkartıldı.
Ele geçirilen toprağa gömülü suni gübreler, iş makinesinin yardımıyla çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi için operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Başkale ilçesi kırsalında toprağa gömülü yüklü miktarda suni gübre olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.

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Ele geçirilen toprağa gömülü suni gübreler, iş makinesinin yardımıyla çıkartıldı.

EYP yapımında kullanılacaklardı

Operasyonda toprağa gömülü 3 bin kilogram suni gübre (kükürtlü kompoze cinsi) ele geçirildi. Ele geçirilen suni gübrenin, teröristlerin önümüzdeki dönemde kritik askeri tesislere, kamu kurum ve kuruluşlarına, askeri ve sivil vatandaşlara yönelik düzenlenebilecek eylemlerde EYP yapımında kullanılacağı belirtildi.

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Şüphelilerin tespiti ile ilgili, gübrenin üretildiği ilk noktadan dağıtımının yapıldığı son noktaya kadar yapılan araştırma neticesinde nihai satış noktası tespit edilmiş olup, adli soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen toprağa gömülü suni gübreler, iş makinesinin yardımıyla çıkartıldı.

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