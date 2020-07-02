Van'da, teröristlerin hain planı deşifre edildi: Sivil vatandaşlara yönelik eylemlerde EYP yapımında kullanacaklardı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi için operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Başkale ilçesi kırsalında toprağa gömülü yüklü miktarda suni gübre olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.

KORONAVİRÜS HDP'nin korona yürüyüşü: Vekillerin testi pozitif çıktı

Ele geçirilen toprağa gömülü suni gübreler, iş makinesinin yardımıyla çıkartıldı.

EYP yapımında kullanılacaklardı

Operasyonda toprağa gömülü 3 bin kilogram suni gübre (kükürtlü kompoze cinsi) ele geçirildi. Ele geçirilen suni gübrenin, teröristlerin önümüzdeki dönemde kritik askeri tesislere, kamu kurum ve kuruluşlarına, askeri ve sivil vatandaşlara yönelik düzenlenebilecek eylemlerde EYP yapımında kullanılacağı belirtildi.

GÜNDEM MSB: Hakkari’de 2 EYP imha edildi

Şüphelilerin tespiti ile ilgili, gübrenin üretildiği ilk noktadan dağıtımının yapıldığı son noktaya kadar yapılan araştırma neticesinde nihai satış noktası tespit edilmiş olup, adli soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen toprağa gömülü suni gübreler, iş makinesinin yardımıyla çıkartıldı.