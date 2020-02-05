Van'dan acı haber: 23 kişi hayatını kaybetti

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü.

İlk bilgilere göre çığ altında araçlar ve kurtarma ekibinin kaldığı bildirildi. Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

GÜNDEM Van'da çığ düşen bölgede çok hassas uyarı: Korna dahi çalmayın

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda "Jandarmadan 8 arkadaşımız, güvenlik korucularından 3 kişi, itfaiye personelimizden 3 kişi, 9 da gönüllü kurtarıcımız hayatını kaybetti." dedi.