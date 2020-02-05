Gündem Vandan acı haber 23 kişi hayatını kaybetti
POLİTİKA

Van'dan acı haber: 23 kişi hayatını kaybetti

Van Bahçesaray'daki çığ faciasından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgeye ikinci çığ düştü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ikinci çığ faciasında 23 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Van’da çığda 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü.
Van’da çığda 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü.

İlk bilgilere göre çığ altında araçlar ve kurtarma ekibinin kaldığı bildirildi. Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda "Jandarmadan 8 arkadaşımız, güvenlik korucularından 3 kişi, itfaiye personelimizden 3 kişi, 9 da gönüllü kurtarıcımız hayatını kaybetti." dedi.

Bahçesaray'da çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü
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Bahçesaray'da çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü

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